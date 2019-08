La reacción ejemplar (y para aplaudir de pie👏) de Camila Cabello ante la crítica por tener celulitis

Le sacaron foto en traje de baño durante sus vacaciones en Miami con Shawn Mendes, y la publicaron sin filtro ni Photoshop. La criticaron duramente por su celulitis. Pero a Camila Cabello no le importó. Deberían ser más las celebrities con actitudes como éstas.

Sus fotos en malla se viralizaron de inmediato por las redes sociales. Foto: Twitter.

Camila Cabello ha demostrado lo orgullosa que se siente de su físico. Llevaba un traje de baño blanco y le tomaron varias fotos que luego se viralizaron. ¿Por qué? La cantante va por la vida como una mujer real, al natural (como tiene que ser).

Ella buscaba una imagen para celebrar el segundo aniversario del lanzamiento de su canción ‘Havanna’ cuando encontró una serie de publicaciones en las cuales enumeraban todos y cada uno de los defectos que habían podido encontrarle con traje de baño. ¿Cuál fue su reacción? En su cuenta de Instagram publicó el siguiente mensaje:

Este fue su mensaje. Foto: Instagram.

“Lo primero que sentí fue una inseguridad brutal al imaginar el aspecto que tendría en esas fotos. ¡Seguro que se veía mi celulitis! O que no había metido panza. Pero luego me di cuenta: por supuesto que habrá fotografías en las que salga mal, o en una postura poco favorecedora, porque mi cuerpo no está hecho de piedra. De hecho, ni siquiera es todo puro músculo. Lo más triste de este asunto es que habrá muchas niñas que hayan crecido en esta era de los retoques digitales y que estén tratando de alcanzar una perfección que no es real”, les escribió a sus fans.

La foto la tomaron mientras veraneaba en Miami junto a su pareja, Shawn Mendes. El pasado 14 de julio oficializaron el romance. Foto: Instagram.

Reflexionó sobre cómo afecta a las nuevas generaciones “el constante Photoshop y las fotos editadas”, nos hacen pensar que éssa es la norma.

“Chicas, es normal tener celulitis, y grasa. Es bonito y natural. Yo no pienso creerme todas esas mi**das que tratan de vendernos. Ya no. Y espero que ustedes tampoco”.

Las arrugas, la celulitis y las imperfecciones también afectan a las celebrities. Pero los filtros y el Photoshop las muestran “perfectas” cuando en realidad no lo son. Es cierto que la presión social es tremenda: a ellas se les exige estar siempre impecables. Por eso que alguien con tantos fans como Camila Cabello salga a decir, “Chicas, todas tenemos celulitis, es normal”, es muy valioso.

En tiempos de fisofía “body positive”, está bueno que cada vez más celebrities se unan a dar este tipo de mensajes.

La cantante, que vive en California, aprovechó sus días libres en el puerto de Florida no sólo para descansar al lado de su novio, Shawn Mendes, sino también para visitar a sus padres, quienes viven en Miami desde hace años. Ella demostró que no busca verse perfecta, y que la felicidad pasa por otro lugar. Bien por ella.