Un joven sueña con llegar a ser licenciado en Física en la UNSa

Viaja todas las semanas para asistir a un taller en el que no le cobran porque hicienron una excepción con él. Tiene facilidad para los números y quiere investigar sobre energías sustentables.

Jonathan Yanes, oriundo de Orán, busca cumplir su sueño de estudiar en la Universidad Nacional de Salta, con el objetivo de convertirse en licenciado en Física

En dialogo con El Tribuno, Jonathan comenta que todo se inició cuando era alumno del nivel primario de la escuela General Pizarro de la ciudad norteña y gracias al profesor Mario Castillo, que lo introdujo al mundo de las matemáticas y no solo le enseñaba. "También muchas veces puso de su bolsillo para que yo pudiera llegar a participar en alguna competencia o en las olimpíadas", relató.

Jonathan es el menor de cuatro hermanos, hijo de Juan Adolfo Yanes y Elva Libertad Cayón, cuenta que vivieron en una familia con muchas necesidades. "Mis padres nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, mi mamá no trabaja y mi papá trabaja como changarin de lo que sale", relató con tristeza.

Quizás por eso lo apoyan para que pueda alcanzar sus sueños de estudiar en la universidad.

Este joven perseverante define que su conocimiento por la Matemática no es nada extraordinario. "Es como tocar el piano o jugar al fútbol para los otros chicos, a mí me gustan los números", dijo.

Ya en la secundaria, cuando cursaba el segundo año en el Colegio de Comercio Julio Cortés comenzó a asistir a la sede regional de la UNSa.

Primero asistía a talleres y luego como oyente de la Licenciatura de Análisis de Sistemas. "De a poco fui mejorando, poco a poco, en Algebra y Geometría", recuerda el joven.

Gracias al apoyo que recibió en estos años de los docentes Arturo Vega Corrales, Celia Villagra, Daniela Díaz, Gustavo Mamani, Juan Antonio Torres, de la casa de altos estudios, y mucha perseverancia llegó hace un mes al Taller de Física para Todos, como oyente, que está a cargo del profesor Daniel Córdoba, con el que había hablado en varias oportunidades. "Cuando me presenté me dijo: ­llegaste! y me sentí bienvenido", remarcó con un sonrisa.

Pero viajar a la capital salteña no es fácil a Jonathan ya que su condición económica no se lo permite.

"Gracias a la gestión que realizo el vice director de la UNSa Orán, profesor Eusebio Méndez, conseguimos cubrir los gastos, hicieron una excepción porque no soy alumno de la Universidad", dijo.

Llega a Salta a las 6, va directo al anfiteatro, y allí espera hasta que abren las puertas, terminan las clases y vuelve a viajar. Un enorme sacrificio. Todo es muy difícil para Jonathan, ya que el único recurso con el que cuenta es acceso a internet y un teléfono celular. Muchas veces estudia por la noche porque es cuando mayor cantidad de datos de internet tiene en su dispositivo.

Hoy asiste a 5§ del colegio, recorre 300 kilómetros para llegar a Salta para cumplir su sueño mientras gestiona la forma de rendir, en el 2020, libre primero y segundo año de la Licenciatura en Física para alcanzar su objetivo. Su meta es tener fondos para iniciar una investigación en física de partículas y energía sustentable.