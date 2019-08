Disney anunció una remake de "Mi pobre angelito"

Mi pobre angelito se ha convertido en una película de culto. El film de Chris Columbus, que protagonizó Macaulay Culkin en los '90, no pierde vigencia. Las trampas que inventa Kevin para defender su hogar de dos delincuentes sigue despertando carcajadas, a más de tres décadas de su estreno a nivel mundial.

Ahora, Disney, que este año compró 21st Century Fox, informó que tienen intenciones de realizar una remake. Según publicó el sitio The Hollywood Reporter, la empresa planea hacer remakes de Mi pobre angelito, Una noche en el museo y Más barato por docena. El nuevo largometraje sería lanzado por la plataforma de streaming Disney +.



Tras el éxito de Mi pobre angelito (Home Alone, 1990) y Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (Home Alone 2: Lost in New York, 1992), llegaron otras dos versiones del clásico navideño, pero sin Macaulay Culkin como protagonista. En 1997, Raja Gosnell dirigió la tercera entrega de Mi pobre angelito, que tuvo a Alex D. Linz en el papel principal. Más tarde, en 2007, Rod Daniel dirigió Mi pobre angelito 4 (Home Alone 4), que tuvo a Mike Weinberg como Kevin McCallister.



El anuncio de Disney generó todo tipo de repercusiones en las redes sociales. Algunos fans se pronunciaron a favor de una remake mientras que otros expresaron su desagrado. Por el momento, la megaproductora no dio demasiados detalles sobre cómo será la historia y quiénes integrarán el elenco de la nueva versión.

