La Copa Campeonato, en marcha para las inferiores

Se corrió el telón de la primera fecha de la Copa Campeonato de las divisiones inferiores de la Liga Salteña y varios equipos ya empezaron a soñar con el título.

En tercera división, Gimnasia y Tiro, que terminó puntero en la etapa clasificatoria, sigue a paso firme con su nuevo técnico, Daniel Pascual (Carlos Castilla subió a la primera local), y derrotó 2 a 0 a Peñarol.

Centra Norte también arrancó con el pie derecho al golear 5 a 0 a Sanidad, mientras que Camioneros Argentinos, de gran etapa clasificatoria, no pudo con Primavera y empató 1 a 1. Cachorros es otro de los punteros en esta categoría al vencer 4 a 0 a Deportivo Unión, mientras que San Martín dio el golpe al derrotar 2 a 1 a Juventud.

En la cuarta división, Sanidad sorprendió a Central Norte al golearlo por 5 a 0. El cuervo había terminado puntero en la zona I, mientras que el enfermero fue escolta en la zona II de Juventud Antoniana, que increíblemente también cayó en su debut 4 a 1 frente a Mitre. A Gimnasia le costó derrotar 3 a 2 a Pellegrini, mientras que Atlas goleó 4 a 1 a Unión y Camioneros hizo lo propio con Libertad al que venció por 4 a 1.

En quinta división, Gimnasia y Tiro no dejó dudas, al igual que en la etapa clasificatoria, al ganarle 6 a 0 a Peñarol, mientras que Sanidad -que finalizó líder en la zona II- empató 1 a 1 con Central Norte. Juventud no tuvo problemas y le ganó 5 a 0 a Mitre; mientras que una de las máximas goleadas de la fecha fue de Cachorros a Unión, al que derrotó por 11 a 1.

Por último, Libertad le ganó 3 a 2 a Camioneros.

En sexta división, el mejor equipo de la fase clasificatoria, Juventud Antoniana, empató 2 a 2 con Mitre, al igual que Gimnasia y Tiro que igualó 2 a 2 con Peñarol. El que sí pudo festejar fue Central Norte que le ganó 1 a 0 a Sanidad y Cachorros hizo lo propio 3 a 1 con Unión. El otro empate fue entre Libertad y San Martín, 1 a 1.

En séptima, en el duelo de equipos que terminaron punteros en sus respectivas zonas, Juventud, dirigido por Sergio Arroyo, le ganó 3 a 1 a San Martín. La goleada de la fecha se registró en el encuentro entre Cachorros y Atlas, donde el tricolor se impuso por 15 a 0 ante los tigres de La Pedrera. El albo también goleó 7 a 0 a Unión y Pellegrini derrotó 3 a 1 a San Antonio. Central Norte y Sanidad empataron 1 a 1.

En octava, Central Norte sigue firme tras su victoria 2 a 1 frente a San Martín; Cachorros goleó 7 a 1 a Atlas; Mitre venció 4 a 1 a Primavera; Gimnasia se impuso 3 a 0 sobre Unión y Juventud con Libertad terminaron 1 a 1.

Por último, en novena, Cachorros volvió a imponer jerarquía al golear 12 a 0 a Atlas, mientras que Central Norte también arrancó con el pie derecho al vencer 2 a 0 a Sanidad. Gimnasia y Tiro no fue menos pero venció apenas 1 a 0 a Unión; Juventud no tuvo piedad con Libertad al que derrotó por 8 a 0 y, por último, Mitre se quedó con el clásico ante San Antonio por 3 a 2.

Por la Copa de Plata se destacan las goleadas de Atlas sobre San Francisco por 7 a 2 y de Pellegrini ante Salta, por 7 a 1, ambas en tercera.

Los resultados

1° Fecha - Copa Campeonato

TERCERA

Peñarol 0 - Gimnasia 2

Cachorros 4 - Unión 0

Primavera 1 - Argentinos 1

C. Norte 5 - Sanidad 0

San Martín 2 - Juventud 1



CUARTA

Pellegrini 2 - Gimnasia 3

Atlas 4 - Unión 0

Libertad 1 - Argentinos 4

C. Norte 0 - Sanidad 5

Mitre 4 - Juventud 1



QUINTA

Peñarol 0 - Gimnasia 6

Cachorros 11 - Unión 1

Libertad 3 - Argentinos 2

C. Norte 1 - Sanidad 1

Mitre 0 - Juventud 5

SEXTA

Peñarol 2 - Gimnasia 2

Cachorros 3 - Unión 1

Libertad 1 - San Martín 1

C. Norte 1 - Sanidad 0

Mitre 2 - Juventud 2

SÉPTIMA

Cachorros 15 - Atlas 0

Pellegrini 3 - San Antonio 1

San Martín 1 - Juventud 3

C. Norte 1 - Sanidad 1

Unión 0 - Gimnasia 7

OCTAVA

Cachorros 7 - Atlas 1

Mitre 4 - Primavera 1

Libertad 1 - Juventud 1

C. Norte 2 - San Martín 1

Unión 0 - Gimnasia 3

NOVENA

Cachorros 12 - Atlas 0

Mitre 3 - San Antonio 2

Libertad 0 - Juventud 8

C. Norte 2 - Sanidad 0

Unión 0 - Gimnasia 1

----------------------------

1° fecha - Copa de Plata

TERCERA

San Fco. 2 - Atlas 7

Pellegrini 7 - Atl. Salta 1

Libertad 0 - San Antonio 3

Libre: Mitre

CUARTA

San Fco. 1 - Cachorros 7

Peñarol 3 - Atl. Salta 5

Primavera 2 - S. Antonio 4

Libre: San Martín

QUINTA

San Fco. 1 - Atlas 3

Pellegrini 1 - Atl. Salta 0

Primavera 0 - S. Antonio 2

Libre: San Martín

SEXTA

San Fco. 0 - Atlas 6

Pellegrini 3 - Atl. Salta 1

Primavera 0 - S. Antonio 1

Libre: Argentinos

SÉPTIMA

Primavera 1 - Atl. Salta 0

Peñarol 0 - Libertad 5

Argentinos 2 - Mitre 2

Libre: San Francisco

OCTAVA

San Antonio 4 - Atl. Salta 0

Peñarol 0 - Pellegrini 6

Argentinos 1 - Sanidad 10

Libre: San Francisco

NOVENA

Primavera 4 - Atl. Salta 0

Peñarol 0 - Pellegrini 3

Argentinos 0 - S. Martín 0

Libre: San Francisco