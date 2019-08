“Hay que abandonar una política arcaica, que condena a niñas a que sean madres”

El Frente de Izquierda Unidad que lleva en la boleta la fórmula presidencial conformada por Nicolás del Caño y Romina Del Plá, en Salta tiene como primera precandidata a senadora nacional a Violeta Gil. La militante del Partido Obrero y exconcejal de San Lorenzo es una de las dos mujeres que encabeza una lista para estas elecciones primarias.

En un viaje en el teleférico con El Tribuno, Gil expresó su parecer sobre el debate que se viene en Argentina. “Por nuestra parte, una reforma laboral que está colocada en función de esquilmar todavía más las condiciones de vida de los trabajadores recibirá un rechazo absoluto”, acentuó.

“Lo que el Fondo reclama es la destrucción del valor del salario de los trabajadores”, aseveró la precandidata. Manifestó, además, su postura sobre el aborto, una discusión que se vuelve a plantear en el Congreso. “Somos todos militantes por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito para las mujeres”, expresó.



¿Por que decidió ser candidata?

Para los compañeros que somos militantes del Partido Obrero, los escenarios y las etapas electorales, sin lugar a dudas, nos permiten desenvolver una política que es la que nosotros desarrollamos de manera cotidiana, una política socialista. Nuestra intervención en las elecciones es, sobre todo, para poder organizarnos con los trabajadores. Esa perspectiva, es decir el hecho de explotar un proceso electoral con un propósito, sobre todo organizativo, es desarrollar las fuerzas que los trabajadores necesitamos para después conquistar las reivindicaciones que tenemos pendientes, algo que nosotros desenvolvemos todos los días. Los militantes del Partido Obrero encaramos y abordamos las elecciones desde esta perspectiva.

Entonces, elegimos a nuestros candidatos mediante plenarios y asambleas que son instancias y escenarios de deliberación de la militancia. No se llevan adelante de un momento otro, sino que se preparan sobre la base de documentos políticos en los que discutimos cómo entendemos nosotros la etapa en la que intervenimos y, sobre esa base, ver con qué compañeros queremos desarrollar esta campaña.

En el marco de esta etapa, de estas elecciones, llevamos adelante el 8 de junio de este año una conferencia electoral en la provincia de Salta. No solo elegimos a nuestros principales candidatos para las elecciones nacionales sino también avanzamos en elegir a nuestros candidatos para las elecciones provinciales, que se vienen dentro de muy poquito. En este escenario y en esta conferencia electoral, mis compañeros han votado y han resuelto por una amplia mayoría que yo sea precandidata a senadora nacional; sin lugar a dudas, es un enorme desafío. Esto no solo desde el punto de vista personal sino, por supuesto, también político, ya que vamos a representar públicamente problemas y planteos políticos que no solo afectan a los salteños sino que nos afectan a todos los argentinos en un escenario de bancarrota económica como la que atravesamos. Este es el motivo por el cual soy precandidata.

¿Qué propuestas desarrollaron dentro del Frente de Izquierda y el movimiento de los trabajadores?

Sin lugar a dudas un tema caliente que se discutirá en el Senado será la reforma laboral. Es un problema clave, porque hoy en día el conjunto del proceso político y económico está siendo tutelado por organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional, en particular, está diagramando todo el plan económico que fracasó en el gobierno de Macri. Se está garantizando una política de ajuste brutal. Y se le reclama a todos los candidatos de la burguesía, Macri-Pichetto, Fernández-Fernández, Lavagna-Urtubey, que de ser ellos ganadores se garantice en Argentina una reforma laboral y una reforma jubilatoria que va a terminar de liquidar conquistas y derechos laborales que son históricos en nuestro país. Si continúan los niveles de inflación que tenemos y estas tasas de intereses en el crédito, lo único que se garantiza es una parálisis mayor.

La industria está completamente paralizada. Tenemos una capacidad productiva del 50 por ciento y se están ampliando cada vez más los despidos, las suspensiones de trabajadores y se adelantan vacaciones. Lo que el Fondo reclama es la destrucción del valor del salario de los trabajadores y sobre esa base, componer una tasa de ganancias.

Los militantes del Partido Obrero, si llegamos al Congreso de la Nación, tenemos que discutir. Aprovechamos estas elecciones para discutir con los trabajadores cómo hacemos para organizarnos y enfrentar esa batalla que vamos a tener que librar, que será una batalla del conjunto de la clase obrera, no solo de los trabajadores de una rama de la producción.

Los docentes, en el caso de Salta, dan cátedra en ese sentido porque su reclamo salarial pone en jaque a toda la política de ajuste que desarrolló el gobierno de Urtubey, el pacto fiscal, la timba financiera, las exenciones enormes a grandes grupos económicos... y sobre la base de eso colocar el salario de los trabajadores del Estado como factor de ajuste.

Nosotros lo que estamos planteando es apoyar a todos los trabajadores del Estado, no solo apoyamos la lucha de la docencia. Si ganan los docentes estamos demostrando que este es el camino y que no tenemos que esperar hasta octubre para dejar de sufrir la agonía de la destrucción del salario que estamos viviendo. El ingreso de los compañeros del Frente de Izquierda en el Senado de la Nación, en mi caso, será sin lugar a dudas un refuerzo a todos esta pelea que estamos dando hoy.

¿Es contundente el rechazo del frente a la reforma laboral y previsional o buscarán dar el debate para negociar otros puntos a favor de los trabajadores?

Por nuestra parte, una reforma laboral que está colocada en función de esquilmar todavía más las condiciones de vida de los trabajadores recibirá un rechazo absoluto. Y no solo de por parte nuestra, sino que vamos a intervenir hasta en el último Concejo Deliberante, en donde hemos conquistado una banca de los trabajadores. Nosotros somos voceros de los trabajadores en el parlamento, pero detrás tiene que haber una movilización, y tenemos que conquistar sindicatos y los tenemos que poner al servicio esta pelea.

Este año lo más probable es que se vuelva a tratar el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué opinión tiene sobre este tema?

Los compañeros del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad somos todos militantes por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito para las mujeres, pero no sólo eso, sino la educación sexual integral, científica y laica en todos los niveles de la educación, algo que no se aplica. En nuestro país y en nuestra provincia solos los estudiantes están reclamándole al gobierno de Urtubey que se tiene que garantizar de inmediato esta ley porque es fundamental. Nosotros como sociedad tenemos que abandonar una orientación de una política que es arcaica, que es condenar a niñas a que sean madres. Eso es una condena, eso es una tortura que se está viviendo en nuestra provincia, que se están condenando a niñas a ser madres justamente porque no se aplican derechos que son elementales y que ya ha conquistado el movimiento de mujeres. Nosotros nos apoyamos en una tendencia extraordinaria, la lucha del movimiento de mujeres, es la expresión de la enorme tendencia a la rebelión que hay en este pueblo contra quienes hoy en día gobiernan.



Un último mensaje...

El voto al Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad va a ser la única alternativa que tengamos para organizarnos, prepararnos para enfrentar la próxima etapa.