Julio De Vido: "María Eugenia Vidal es una experta en revolver mierda"

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido cargó contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por su polémica frase sobre la tragedia ferroviaria de Once en plena campaña electoral. ‘La gobernadora Vidal es una experta en revolver mierda‘, lanzó.

Días atrás, en una entrevista televisiva, la mandataria pidió que los bonaerenses renueven su respaldo a Cambiemos y reiteró que la opción kirchnerista representa un regreso al pasado. ‘Para atrás es viajar en un tren sin freno automático que provoque la tragedia de Once‘, dijo. La expresión generó el repudio de los familiares de las víctimas

En una entrevista que concedió a Radio Cooperativa desde la cárcel, el exfuncionario dijo que las declaraciones de Vidal fueron una ‘falta de respeto a las víctimas‘. ‘No quiero opinar, demasiado del manejo político que se ha hecho con la causa. Es un tema que solo sirve para revolver mugre. Y la gobernadora Vidal es una experta en revolver mierda‘, afirmó. ‘Eso es lo que más le gusta. Le trajo éxito en su momento, pero ahora le va a traer una derrota terrible en las elecciones‘, opinó De Vido.

El exfuncionario dijo que no tuvo ‘ninguna responsabilidad‘ en la tragedia de Once. ‘Fueron injustos con la sentencia en la causa. En el juicio me metieron por la ventana‘, remarcó.

La respuesta de Vidal no se hizo esperar. La gobernadora hizo un repaso de los últimos embates que sufrió por parte dirigentes del Frente de Todos, como de Aníbal Fernández o Cristina Kirchner.

‘Más allá de la expresión y de que tardaran más de 48 horas en salir a repudiarla, el problema es la suma. ’Hada virginal’, ’peor que [el femicida] Barreda’, que soy ’llorona’ porque me dejan un cartucho y ahora lo de ’experta en revolver mierda’‘, resaltó. Y agregó: ‘Eso traduce una forma de hacer política. Que considera que la agresión y el machismo pueden ser parte‘.

‘Cristina es la que conduce‘

Aseguró que Cristina Kirchner es quien ‘conduce‘ el espacio opositor que lleva a Alberto Fernández como candidato a presidente. El exfuncionario sostuvo que no tiene ‘interés en hablar‘ con Fernández. Cuestionó con dureza el acuerdo del kirchnerismo con Sergio Massa y elogió a Miguel Ángel Pichetto, postulante a vicepresidente de Mauricio Macri.

De Vido competirá por una banca en la Cámara de Diputados en la lista de Dignidad Popular, que lleva al periodista Santiago Cúneo como postulante a gobernador bonaerense.

‘Apoyo esa fórmula porque está Cristina. Tiene la valentía suficiente para sacar al país de este pozo‘, dijo. ‘No tengo interés en hablar con Alberto. Iremos viendo cómo avanza. Mi apoyo radica en la presencia de Cristina‘, insistió.

El exfuncionario opinó que Fernández no será ‘un títere‘ en caso de que el Frente de Todos gane las elecciones, pero consideró que la expresidenta ‘no se va abstener de opinar‘.

Para De Vido, ‘la que conduce el espacio opositor es claramente Cristina‘. ‘Y todos estamos mirando hacia donde apunta ella. No creo ni voy a apoyar si fuera un paso al costado [ser la candidata a vice]‘, remarcó.

El exfuncionario dijo que tiene ‘diferencias sustanciales‘ con algunos integrantes del Frente de Todos. ‘Vamos a dar una alternativa en la provincia porque escuchamos a Santiago Cúneo decir lo que no dice Kicillof en el sentido de recuperar todos los servicios públicos o revisar la deuda de la provincia‘, sostuvo.

Criticó a Massa y elogió a Pichetto

Luego, el exministro apuntó contra el líder del Frente Renovador y primer candidato a diputado nacional del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ‘Yo jamás hubiera ido a Davos con Macri, jamás hubiera competido contra Cristina en 2013 cuando había que consolidar y darle fuerza al modelo de transformación. Por algo se fue. Jamás lo hubiera incluido en una lista‘, indicó.

Por último, De Vido elogió a Pichetto. Dijo que el senador nacional fue determinante para que Cristina Kirchner no haya sido desaforada. ‘Conmigo se ha comportado de muy buena manera. Hoy estamos en condiciones políticas diferentes, pero en lo humano sigue siendo mi amigo y un hombre al que siempre voy a respetar‘, concluyó.

De Vido está detenido en el penal de Ezeiza desde octubre de 2017 por dos causas donde se le dictó la prisión preventiva. ‘Me metió preso Macri. La Justicia está presionada‘, opinó.