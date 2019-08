Olmedo, con los socios menos pensados

Acompañado por parte de la Unión Cívica Radical, el Partido SI -Salta Independiente- y el Partido Renovador de Salta, más su propio espacio Ahora Patria, Alfredo Olmedo le dio forma al Frente Olmedo Gobernador, con el que buscará llegar al Ejecutivo de la Provincia.

Consultado por El Tribuno, Olmedo afirmó: "Yo no me alejé de Gustavo Sáenz, los dos queremos ser gobernador y, en una interna, uno de los dos quedaba afuera. Ahora la gente va a tener la posibilidad de elegir entre el esquema de la vieja política que él practica, o de una cosa mucho más simple que nosotros planteamos, con listas únicas en la mayoría de los casos y mostrándole otra cara de la moneda a la sociedad".

"Yo practico una política de cara a la gente, donde les planteo la verdad", explicó Olmedo y agregó que "con este frente vamos a trabajar en equipo, porque nos unen valores".

Anticipó que seguirá adelante "con proyectos como el servicio militar, el orden, el respeto, los horarios para que menores de edad estén en la calle, la educación, devolverle la autoridad a las maestras y los policías".

Insistió también en la necesidad de "una lucha frontal contra las adicciones y contra las drogas, porque muchas veces el narcotráfico no es el único culpable de las adicciones, porque el mayor problema de adicciones que hay hoy en día en la provincia es el alcohol y la nafta, así que voy a prohibir la venta de nafta en los hogares".

"No existe elección fácil, pero los otros dos frentes ya estuvieron en el Ejecutivo y dieron lo que podían dar", dijo Olmedo y afirmó que "si la situación de la provincia está como está, en emergencia en prácticamente todos los aspectos, es por la responsabilidad de ellos que gobernaron. El único que no gobernó soy yo, entonces yo le pido a la sociedad que me dé la oportunidad", cerró.