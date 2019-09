El Festival de Orán ofreció folclore en su máxima expresión

El Festival de Orán habla de casi cinco décadas de cristalizar lo mejor del canto popular. Esta “vidriera” folclórica tiene prestigio e historia. Desde su primera edición hasta el presente desfilaron los mayores exponentes. Este año no fue la excepción. “Como es costumbre se trabajó a conciencia y el premio mayor es ver el rostro feliz de cada oranense”, sentenció el intendente Marcelo Lara Gros.

“La provincia de Salta tiene muchos festivales musicales y folclóricos durante el año, pero este es muy especial, quizás por su esencia e historia. Los primeros acordes del Festi Orán comenzaron a principios de la década de 1970. Eran los tiempos de un Orán romántico, cantor y enamorado de las puras bellezas de la música”, agregó el jefe comunal.

El fin de semana se desarrolló la nueva edición del Festival de Orán, en el predio del Campo de Deportes, con una cartelera de lujo.

Una vez más, el pueblo de Orán le cantó el feliz cumpleaños a su tierra, la emoción se extendió hasta las lágrimas en algunos presentes. Ocurrió cuando sus hijos preferidos, Las Voces de Orán, estaban sobre el escenario.

Hablando de “mimados”, la concurrencia disfrutó a pleno con Pitín Zalazar, un artista con largo camino recorrido y una forma muy particular de encarar cada actuación. Una vez más, en la comunión con el público se rescató: ¡Si señor!

Sin dudas, la atracción principal de la velada inaugural fueron Los Tekis. El grupo jujeño sentenció que el canto es sinónimo de carnaval, y eso lo reflejó durante esta convocatoria.

Los Tekis prosiguen abriéndole siempre puertas y ventanas a estéticas y sonidos renovados. La vida está hecha de ciclos que no siempre siguen un mismo libreto. A esta ley Los Tekis la tienen bien asimilada. Con más 25 años de trayectoria, nunca dejaron de estar atentos al permanente avance que exige el paso del tiempo.

“Mi meta es dejar un mensaje para nuestros jóvenes para que respeten y sigan cultivando nuestro canto popular. Actualmente estoy mostrando a mi público el alma y el sentir de un cantor en el peregrinar de la vida y ante las diferentes situaciones que se presentan”, sostuvo Lucio Rojas, el mismo que se identifica como el “Indio”, quien estuvo en la primera velada.

Facundo Rufino, Iván Vera, Rodrigo Villarreal y Juan Peñalva conforman Canto 4, y se reencontraron con la gente de su provincia para festejar los 20 años de carrera artística.

Rodrigo Villarreal comentó que “este es un año muy especial, lleno de actividades y estamos felices de festejar nuestros 20 años con una hermosa actuación en Orán”.

“Lo importante es que nos encontramos en una madurez musical ideal. Todo se complotó para que ocurra esta realidad. Estamos felices porque notamos que provocamos una sensación extraña en el público. Nuestro repertorio produce una mezcla de sentimientos”, acotó Franco Barrionuevo.

La noche inaugural también contó con: Remembranzas, David Leiva, Bomba Contreras (humor), Estilo Mariachi, Luceros del Alba, Ivotí, Viento sin Frontera y César Ponce.

“También soy del norte provincial y sé como lo vive la gente de esta zona, por eso me apasiona formar parte de la fiesta oranense.

El festival cuenta con una importante historia dentro del folclore y durante sus décadas de existencia pasaron los artistas más renombrados del ámbito nacional”, sostuvo Oscar Chaqueño Palavecino, quien fue el número central de la segunda velada.

“Hice un repaso de mi carrera artística, con todos los temas que me llevaron a tener una excelente comunión con la gente del país”, enfatizó Palavecino, quien agregó: “Se trata de un evento popular que adquirió notoriedad con el paso de los años y que llena de orgullo a los oranenses, que vieron crecer este encuentro hecho a pulmón, con mucho esfuerzo”. También llama poderosamente la atención, desde siempre, el apego oranense con el conjunto Los Manseros Santiagueños. Quizás muchos desconozcan a sus integrantes, pero las letras y melodías están “impregnadas” en la gente.

“Considero que si bien logré cosas increíbles y pude cumplir varios de mis sueños y anhelos, ahora el camino depende de cada uno, del empeño y la dedicación. La humildad, en este sentido, es un baluarte del éxito. Sigo siendo el mismo chico de siempre”, resaltó Lázaro Caballero, quien llegó desde su Formosa natal.

Guitarreros arribó con disco nuevo: Territorio. “Durante los últimos meses ya estuvimos presentando algunas de estas canciones en nuestros espectáculos, y nos sorprende de sobremanera la aceptación que tienen en el público. Eso nos brinda confianza y nos asegura que vamos por el camino correcto. Lógicamente que no dejamos de lado las canciones que nos hicieron conocer los escenarios más importantes del país”, dijo Ramiro Yáñez uno de los integrantes. Se completa con: Sebastián Juárez, Rodrigo Gravaruk y Martín Saavedra.

También pasaron por el escenario: Diableros de Orán, Ternura, Payaso Acuarela (humor), Los Pregoneros, Tunay, Los 4 de Orán, Mariachis de Orán, Nacha Arancibia, Pablo y Javier, Encanto Norte y Viajeros.

Los organizadores dijeron que el Festival de Orán jamás dirá adiós..., simplemente hasta luego.