El decano fue práctico y derrotó a Arsenal

Atlético Tucumán venció este domingo a Arsenal por 1 a 0 en un partido de trámite parejo jugado en el estadio “José Fierro” de la capital tucumana por la quinta fecha de la Superliga.

Con gol del defensor Marcelo Ortiz de cabeza en el primer tiempo, los tucumanos -que jugaron con un hombre menos casi todo el segundo tiempo por expulsión de Javier Toledo- fueron más que Arsenal que no jugó bien y sufrió su segunda derrota consecutiva.

Síntesis

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Gonzalo Castellani, Cristian Erbes y Tomás Cuello; Javier Toledo y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Mateo Carabajal, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Joel Soñora, Ezequiel Piovi, Jesús Soraire y Nicolás Giménez; Lautaro Parisi y Ezequiel Rescaldani. DT: Sergio Rondina.

Gol en el primer tiempo: 20m. Ortiz (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Juan Manuel García por Parisi (A); 12m. Fernando Torrent por Carabajal (A); 17m. Ariel Rojas por Cuello (AT); 24m. Lucas Melano por Castellani (AT); 27m. Juan Cruz Kaprof por Soñora (A) y 40m. Ramiro Carrera por Erbes (AT).

Incidencia en el segundo tiempo: 3m. expulsado Toledo (AT).

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Monumental ‘José Fierro‘, de Atlético Tucumán.