Cómo limpiar energéticamente tu casa en Luna llena

Se viene el famoso viernes 13 y todos están como locos repitiendo “no te cases ni te embarques”. Sin embargo, la astróloga y reikista Silvina Perngov (@eluniversoquenoves) prefiere el refrán “usá la energía a tu favor”.

Es que, muy al contrario de lo que muchos piensan que es de “mala suerte”, uno decide cómo vivir los eventos astrológicos. “Y encima te cuento que éste viernes en particular se da con la energía de Luna llena en Piscis en el cielo… Una oportunidad redonda para cerrar una etapa”, asegura nuestra taróloga. Viendo cómo viene el cielo, Silvi nos propone un bello ritual de limpieza energética del hogar, alineada con la onda Piscis, que es el último signo del zodiaco e invita a limpiar lo viejo, para darle lugar a la nuevo. Pero empecemos por el principio.

¿Qué significa la Luna llena?

Además de ser un hermoso escenario para darse un beso o ver a un lobo aullando, este evento nos indica el final de un ciclo que empezó con una luna nueva en el mismo signo, pero 6 meses atrás. “Vivimos esta lunación generalmente con mucha emoción, sensibilidad, hiperactividad o baja de energía, enojo, alegría, hambre, mal humor, insomnio, dolor de cabeza. Cada persona la siente de forma diferente, pero para nadie pasa desapercibido”, insiste @eluniversoquenoves. Puntualmente la energía pisciana nos regala en su alta vibración: sanación, ensoñación, romanticismo, amor, ganas de ayudar a los otros, empatía, nos conecta con lo misterioso, los hechizos y todo lo que tienen que ver con lo energético, todo lo que no se ve, pero se percibe.

En su vibración baja podemos sentir: no saber qué queremos, sentirnos perdidos, con ganas de evadirnos, emocionalidad exacerbada, ganas de llorar nivel mil. Ahora sí… ¡Vamos a limpiar la energía de nuestras casas!

Cerrá ciclos con un ritual que dejará tu casa con la mejor energía.

Ritual de limpieza energética

Por Silvina Pengov

¿Qué necesitamos?

carboncitos vegetales

incienso, mirra, benjui, lavanda, canela, copal o lo que tengas en casa.

una latita o un sahumeador.

intención de limpiar.

(Los elementos los pueden conseguir en santerías al lado de las iglesias o en tiendas esotéricas, igual para mí las de las iglesias jamás falla). Recomendación: hacerlo con luz del sol y en principio con las ventanas cerradas.

Los elementos para este ritual se consiguen en cualquier santería de barrio.

El paso a paso

Prendemos el carbón vegetal en el balcón, ventana o algún lugar donde corra aire, porque larga un humito fuerte al principio. Después agregamos sobre el carbón el incienso o lo que hayamos elegido para limpiar. Arrancamos desde la última habitación del departamento/casa y vamos rezando/intencionando (en lo que cada uno crea) para que la energía transmute. Vamos a ir caminando en el sentido de las agujas del reloj, pasando el humo por todos los rincones, placares, abrimos los cajones, abajo de las camas… y así seguimos por todos los ambientes hasta llegar a la puerta de entrada. También podemos pasar el humo por nuestro aura. Cuando terminamos, dejamos que el carboncito se consuma yéndonos de casa.

A las dos horas (o cuando puedan) volvemos, abrimos las ventanas y agradecemos. Por último, es ideal que nos demos una buena ducha que también nos armonice a nosotros. Puede ser un baño energético en bañadera, con sales especializadas con este fin de limpieza y recarga energética, pero sino con sal gruesa de cocina está perfecto también. Si no tenemos bañera, diluimos sal en un balde con agua tibia y nos la tiramos de la cabeza a los pies, siempre intencionando energía de limpieza y descarga.

Idealmente esta limpieza está buena hacerla este viernes (porque es 13, y luna llena), pero si no pueden porque justo se olvidaron o lo que sea, háganla igual. La pueden repetir cada vez que sientan que ustedes o su casa está “cargada”. Recomiendo no hacerla los días domingos y, como les dije al principio, que sea siempre de día. Si llueve, no hay problema, el agua ayuda a limpiar.