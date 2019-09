Desmienten información sobre el femicidio de Sandra Palomo

En una conferencia de prensa, la fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados María Luján Sodero a cargo de la investigación por el homicidio de Sandra Palomo, desmintió información trascendida ayer en portales locales acerca de una vinculación afectiva entre la docente asesinada y uno de los menores detenidos, por lo que procedió a una reserva total sobre el caso.

Sodero criticó que con esa noticia falsa se “revictimizó” tanto a Sandra Palomo como a su familia.

"Dado las noticias que se han publicado hace unas horas, me pareció fundamental hacer esta aclaración y a partir de esas publicaciones que han transmitido información que no refleja la realidad es que he dispuesto la reserva total de las actuaciones. Es una decisión que toma la Fiscalía cuando la publicación de los actos de investigación ponen en riesgo el alcance de la verdad", dijo la fiscal.

En cuanto a las cuestiones relevantes que surgen efectivamente de la causa, Sodero añadió que hay tres detenidos masculinos menores, dos de 17 y uno de 15 años edad y que se trabaja sobre la hipótesis firme de la posible intervención de uno o más mayores de edad, lo que justifica que siga trabajando la Fiscalía de Graves Atentados contra las personas.

Sobre una posible relación entre víctima y victimario

La fiscal Sodero aclaró: "No es cierto en absoluto lo que surgió como hipótesis respecto a una relación preexistente entre la víctima y uno de los sujetos involucrados. Este dato desconozco de manera rotunda de donde puede haber emanado", expresó y añadió que "la Fiscalia no está trabajando sobre esa línea".

La fiscal dijo que le parecía fundamental dejar en claro lo "grave" de lo sucedido considerando lo que los familiares de esta persona han sufrido con una muerte tan cruel como la de la señora Palomo" y criticó la revictimización tanto de la víctima como de los familiares.

Además, la fiscal Sodero informó que la investigación va a continuar ya que hay muchísimas diligencias pendientes. "Se están procesando muchos datos, hay peritajes que todavía se están haciendo, hay celulares, computadoras... se han levantado muchas pruebas del cuerpo y del vehículo que se están procesando", concluyó.