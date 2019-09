Graciela Alfano mandó al frente a Tony Kamo: la hipnotizó pero todo fue un fraude

En las últimas horas, G raciela Alfano (66) sorprendió a todos los televidentes de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30) al revelar un secreto que tenía muy bien guardado de su época como jurado en Show Match (El Trece, a las 22.30).

En detalle, la ex vedette contó que mintió al aire al simular los efectos de una sesión de hipnosis. Pero eso no fue todo. Es que, al mismo tiempo, destrozó la reputación del reconocido psicólogo​ español Tony Kamo (54), quien también participó del certamen en 2011.

Todo comenzó cuando la actriz rememoró una historia de "soborno" dentro del Bailando. Entonces, luego de dar varias pistas al respecto, paso a contar detalles nunca antes revelados de la noche en la que Kamo la hipnotizó al aire.

"Dijo que me iba a dormir y yo que soy funcional al show dije 'bueno, me hago la dormida, ¿qué me cuesta si soy actriz?'", aseguró la ex jurado de ShowMatch.

Y siguió: "Me levantó y yo dije 'me va a decir que haga un gato, tocar una guitarra, las cosas que hace siempre...' y no. Lo paró a Marcelo (Tinelli), le dijo 'sentate en una silla' y me sentó arriba".

Dicho esto, Alfano aseguró que el mentalista español le pidió que hiciera de cuenta que Tinelli era su padre y la había abandonado. "¡Marcelo no sabía nada!", destacó en su relato.

Y agregó entre risas: "Es más, me hacía así (se toca el brazo) para ver si yo estaba dormida o no. Pero yo seguí la actuación hasta el final y me hacía la que estaba hipnotizada".

"¡Estás hundiendo una carrera internacional!", le advirtió con humor Á ngel de Brito (43). "Tuve que llorar y no me dieron el Martín Fierro a Mejor Actriz", le contestó irónica Graciela.

"A mí me hizo comer vidrio y tuve que escupir al costado", recordó por su parte L ourdes Sánchez (33). "A Mariano Iúdica le quemó la lengua con un cigarrillo y le tuvieron que poner azufre", sumó en ese mismo sentido Alfano.

"Le acabamos de cagar la carrera al tipo", opinó Yanina Latorre (50). "A Pata Villanueva le había pagado para que se durmiera", recordó Andrea Taboada.

La producción de Ángel rápidamente encontró el video del momento en que Kamo "durmió" a Graciela, y la actriz fue relatando, sobre las imágenes, las emociones que iba sintiendo. ¿Qué opinará Tony sobre los dichos de la Alfano?

