Alberto Fernández dijo que Macri: “Es una gran estafa y una tragedia para la Argentina”

Alberto Fernández calificó a Mauricio Macri, como “una gran estafa al pueblo argentino” y una “tragedia para la Argentina”, a la vez que defendió a Juan Grabois pero rechazó la reforma agraria y la ocupación de shoppings.

Desde Tucumán, donde se reunió con gobernadores, industriales y dirigentes sindicales, el candidato presidencial del Frente de Todos había hablado más temprano del acampe piquetero en la Avenida 9 de Julio y pidió: “Evitemos estar en las calles y evitemos las situaciones que pueden llamar a la violencia”.

“Les pido a todos los argentinos serenidad, lo peor que nos puede pasar es que los nervios le den paso a los violentos”, había sentenciado el dirigente en una conferencia de prensa.

Después, en una entrevista que dio al programa Nada Personal (programa que conduce Viviana Canosa por Canal 9), embistió duramente contra el Presidente. “Macri es una gran estafa para el pueblo argentino porque le mintió a todo el pueblo. Fue una tragedia para la Argentina; hemos verificado todas sus mentiras, las hemos palpado”, señaló.

El candidato del Frente de Todos agregó: “No crea que sea verdad que lo que yo diga repercute en los mercados, como dice Macri. Lo que repercute en los mercados es declarar el default en moneda nacional”.

Para Fernández, el gobierno de Macri es de una enorme impericia: “Dejaron salir dólares sin decir nada, decenas de miles. En ese contexto tuvo que salir a hacer esto (el control de cambios)”.

📺“Voy a saber si soy el próximo presidente cuando vote el último argentino y contemos los votos, pero tengo muchas ganas de ser el próximo presidente. Vamos a hacer el país que todos nos merecemos, entre todos y todas”, @alferdez con @vivicanosaok por @canal9oficial pic.twitter.com/j9V2GB8v9T — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 12, 2019

Fernández también habló sobre Juan Grabois: dijo que al dirigente social lo “demonizan” y que tiene “un gran respeto por él‘” aunque afirmó que rechaza la reforma agraria y las protestas en shoppings. “Se trató de gente desesperada que busca llamar la atención y lo hacen del peor modo (...) siente que no son atendidos. Yo puedo entender la desesperación, pero no el método”, dijo Fernández acerca de la irrupción de militantes del CTEP en shoppings para reclamar por la Emergencia Alimentaria.

Siguió: “Hay un segundo punto que es la demonización a Grabois; tengo un gran respeto por él; él esta metido en la pobreza, le duele, y me pide que entienda la situación de esa gente y yo lo valoro mucho. No es nada de lo que dicen, es un hombre que ha dedicado su vida”.

Fernández dijo que no comparte “mucho de sus métodos”, pero lo puede “entender”. También se refirió a la reforma agraria: “No está en agenda esa tema. Grabois igualmente no está hablando de la reforma agraria de un país comunista, sino la que hizo (José) Sarney en Brasil”. En ese sentido, para el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner el problema ‘es volver a establecer el discurso único.