Estaban Bullrich le bajó el tono a los dichos de Cargnello

El senador nacional, que también estuvo en la ceremonia de ayer en Salta, aseguró que los dichos del arzobispo no fue dirigido solo a Macri. Igual afirmó que el Gobierno se hace cargo de "no haber resuelto el problema de la pobreza".

El senador de Cambiemos, Esteban Bullrich, quien estuvo presente en la misa por el Señor y la Virgen del Milagro, en Salta, defendió a Mauricio Macri y aseguró que los dichos por el arzobispo Mario Cargnello “no eran solo para él” ya que “mencionó a todos los que estábamos ahí”. Igual, admitió: “Me da vergüenza trabajar como político en un país que tiene el 30% de pobreza”.

“Cuando usted empezó, dijo que iba a luchar por la pobreza cero. ¿Qué le puede decir a Salta ahora? Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de la pobreza. Son dignos, son argentinos, son respetuosos y merecen que nos pongamos de rodillas ante ellos”, fue el duro mensaje que le dirigió el religioso al presidente, cara a cara.

Si bien el jefe de Estado no se pronunció sobre el tema, quien sí lo hizo fue Esteban Bullrich, que también estuvo en la celebración y se mantuvo cerca del máximo mandatario. “Sería un error creer que el mensaje fue solamente a Mauricio Macri, también mencionó a todos los políticos que estábamos ahí y dio un ejemplo de los mineros”, comentó.

“Dijo que cuando hay una marcha va el dueño de la mina, el gerente y los mineros. Y también dijo que en esa unidad tal vez está la solución. Fue muy fuerte que se lo diga ahí, mirándolo a la cara, pero el mensaje fue contra la desunión“, agregó el legislador bonaerense en comunicación con el periodista Luis Novaresio, en América TV.

De esta manera, el funcionario aceptó las críticas y reconoció la delicada situación social que atraviesa Argentina: “Fue muy claro el arzobispo marcando la deuda que tenemos. Nos hacemos cargo que no resolvimos el problema, pero no lo pudimos resolver desde la vuelta de la democracia. Marcó que no pudimos resolverlo porque no nos unimos“.

“Nos distraemos en el mensaje y nos perdemos la esencia, que es que este problema no lo podemos resolver de a uno. A mí me da vergüenza trabajar como político en un país que tiene 30% de pobreza, y trabajo permanentemente para eso”, enfatizó Bullrich, admitiendo que el Gobierno “se hace cargo de no haber solucionado ese problema”.

Igualmente, ratificó que el rumbo marcado por Cambiemos es el correcto para poder solucionar este tema y, asimismo, el financiero: “Nosotros creemos que la solución es el trabajo y Argentina no puede depender solo del mercado interno. Hay que dar trabajo y servicios a otros, para afuera también. Para generar empleo había que salir de donde estábamos”.