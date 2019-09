La suma que llevará a Los Pumas a los cuartos de final 

Jugar un Mundial de rugby siempre requiere un esfuerzo máximo, pero más cuando a una potencia le toca jugar con otras dos en el mismo grupo. Eso le pasa a Los Pumas en la Copa del Mundo que arrancará este viernes en Japón. Solo dos equipos clasifican a los cuartos de final por el grupo C y son tres los candidatos: Inglaterra, Francia y Argentina.

Tonga y Estados Unidos completan la zona pero están varios escalones por debajo de los principales favoritos en el “grupo de la muerte”. Para llegar a los cuartos de final Los Pumas necesitan como mínimo tres victorias; perder dos partidos en el grupo lo pondría casi fuera de carrera y dependerá de los otros resultados que se den en el grupo.

El sorteo estableció para Argentina que esa lucha por uno de los dos puestos entre los ocho mejores sea desde el mismo debut. Los Pumas enfrentarán a Francia el sábado desde las 4.15 y un triunfo puede ser vital para llegar a la siguiente ronda.

El primer paso que Los Pumas deben dar para acceder a los cuartos de final será vencer a Francia; una victoria allanará bastante el camino del equipo que entrena Mario Ledesma. El seleccionado argentino accedió a los cuartos de final desde el Mundial de Francia en 2007 a la fecha, pero el récord de los franceses es mayor, ya que llegaron a esa ronda en cada edición de la cita mundialista.

Las últimas actuaciones de Francia fueron irregulares, perdió terreno en el Seis Naciones, ocupando el cuarto puesto en la última edición. Además, la historia directa con Los Pumas en mundiales también es adversa por aquellas dos derrotas que sufrió en el 2007 cayendo en el partido inaugural y en el duelo por el tercer puesto.

Después del duelo contra Francia llegará el choque contra Tonga (28 de septiembre, a las 1.45). Los polinesios se han clasificado para 7 de las 8 citas mundiales celebradas hasta la fecha, cayendo en todas ellas en la fase de grupos. Su selección está ubicada en la 15ª posición del ranking mundial, la más baja en una llave que ha sido calificada inevitablemente como “el grupo de la muerte”.

El tercer paso de Los Pumas será contra Inglaterra (5 de octubre, a las 5), que no solo está llamada a ganar el grupo C sino también a pelarle el título del mundo a Nueva Zelanda. El conjunto entrenado por Eddie Jones llega finalmente como un serio aspirante.

Luego de sumirse en la duda al cerrar el Seis Naciones de 2018 en una decepcionante quinta posición, el XV de la Rosa ha ofrecido señales de mejora este año al quedar segundo en la cita de las seis selecciones europeas, solo por detrás de Gales, que logró el Grand Slam, y jugando un rugby más expansivo.

Su histórica victoria por 57 a 15 ante Irlanda en un partido de preparación en Twickenham a finales de agosto indicó que, tal vez, Inglaterra esté llegando a su mejor nivel en el momento indicado. ¿Los Pumas están en condiciones de vencer a Inglaterra? Si se sigue el presente de cada uno la respuesta es no, pero Argentina se potencia en los mundiales y puede haber una esperanza de un batacazo.

Por último, Estados Unidos (9 de octubre, a las 1.45) nunca ha llegado a ser una amenaza en sus siete participaciones en la Copa del Mundo, y no parece que la tendencia vaya a cambiar en esta ocasión en Japón. La oportunidad más realista de los estadounidenses de una victoria en la fase de grupos es su partido final, contra Tonga.

El Chipi no se mueve de los titulares

El seleccionador de Argentina, Mario Ledesma, parece tener decidido el equipo que jugará contra Francia en el debut del Mundial de rugby, el sábado en Tokio, en el que incluiría a Nico Sánchez, al salteño Juan Figallo y Agustín Creevy.

Según los últimos entrenamientos, todo indica que parará casi el mismo equipo que perdió con Jaguares la final del Super Rugby contra Crusaders, con la inclusión de Nico Sánchez como apertura y el Chipi Figallo como pilar derecho.

En los entrenamientos de esta semana, el lunes y ayer, Ledesma puso en las pruebas a Figallo, pese a que había colocado a Santiago Medrano la semana pasada como pilar derecho en las prácticas.

Los Pumas abandonarán hoy el J-Village de Fukushima y viajarán a Tokio donde jugarán el sábado contra Francia. Ledesma anunciará mañana quienes serán los titulares para el debut.