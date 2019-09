Cístola buscará en Paraná el triunfo que le hace falta

Esteban Cístola tendrá el próximo fin de semana un nuevo desafío en el TC Pista. El salteño está quinto en la Copa de Plata, pero aún tiene una cuenta pendiente que lo puede privar del título aun cuando sume más puntos que sus rivales. Debe ganar una carrera y en Paraná se presenta una buena oportunidad.

De los ocho primeros pilotos de la Copa de Plata, siete ya tienen el requisito de haber ganado una carrera en las once fechas que se llevan disputadas. Solo Cístola es parte de ese grupo con la cuenta de victorias en cero a pesar de haber estado muy cerca en el inicio de la temporada con un segundo puesto en Viedma y un tercero lugar en Concepción del Uruguay.

A Paraná llega con expectativas renovadas puesto que es un circuito que disfruta y en el que le fue bien. “Corrí dos veces con el Turismo Pista, una gané y en la otra hice podio. Es un circuito que me gusta. El auto viene bastante bien, creo que no deberíamos tener problemas en Paraná”, señaló el salteño que este jueves viajará hacia Entre Ríos.

Cístola es quinto en la Copa de Plata con 38,5 puntos y por delante tiene a Marcelo Agrelo, líder, con 65, Diego Ciantini, escolta, con 58, Ayrton Londero, tercero, con 45 y Elío Capraro, cuarto, con 39,5.

A medida que avanza el campeonato las posibilidades de triunfo para Cístola se acortan, pero él no siento que esto sea un presión. “No se si es una presión, a cualquier lado que vaya a correr siempre quiero ganar, se trabaja para eso. La única carrera que tuvimos el auto para ganar fue en Rosario, pero esa carrera la perdí yo por mi falta de experiencia. Después nos fuimos cayendo con el auto, no encontrábamos una puesta a punto correcta. Y hoy por hoy estamos trabajando para tener un auto rápido”, expresó el Rusito, que viene de lograr un tercer puesto en Rafaela.

Sumando la carrera de este fin de semana en Paraná serán cuatro las fechas donde el oriundo de Joaquín V. González deberá buscar el triunfo. Tras Paraná llegarán las fechas de San Nicolás (13 de octubre), La Pampa (3 de noviembre) y Neuquén (1 de diciembre).

Cabe recordar que Cístola está corriendo su primera temporada en el TC Pista, categoría telonera del Turismo Carretera. Las expectativas las ha superado ampliamente aun si no logra el campeonato o el pase al TC. Pero estando tan cerca intentará hacer el esfuerzo de lograr un título que será histórico para el automovilismo salteño. Si no logra ganar la Copa de Plata otro de los objetivos será lograr algunos de los pases al TC solo destinados para el primer y segundo puesto.

Cístola no solo piensa en lo que le queda en el TC Pista, sino también en la posibilidad de volver a correr en el Turismo Nacional, torneo del que debió bajarse por falta de presupuesto. “Nosotros seguimos trabajando para conseguir el presupuesto y volver a la categoría lo antes posible”, señaló. El piloto también señaló que estudia la posibilidad de sumarse al TC Pick-Up, pero todo está atado a conseguir el presupuesto.

El programa

TC Pista

Viernes 20

A las 12

Primer entrenamiento

A las 16.35

Segundo entrenamiento

Sábado 21

A las 9.30

Tercer entrenamiento

A las 11.05

Primera clasificación

A las 12.30

Segunda clasificación

A las 16.05

Primera serie

A las 16.35

Segunda serie

Domingo 22

A las 12

Final (20 vueltas)