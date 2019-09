El peor final: apareció sin vida la docente e investigan un crimen brutal

La docente desaparecida desde el sábado al mediodía, Sandra Palomo de 53 años, fue hallada sin vida ayer por la mañana. Pasada la media noche uno de sus hijos se trasladó hasta la morgue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) donde reconoció el cuerpo de su madre. Según pudo saber El Tribuno, la mujer fue violentamente asesinada y desde las fuerzas públicas investigan las causas.

El hallazgo del cuerpo se produjo cerca de las 10.30 en proximidades del río Arenales, en el barrio Don Emilio. Según fuentes de la investigación, ayer una vecina fue a buscar un caballo en la zona del río Arenales, en el barrio mencionado, en el sur de esta capital, y observó un cuerpo entre la maleza, por lo que llamó al Sistema de Emergencias 911. El cuerpo de la docente Sandra Palomo estaba boca abajo.

Intervino en el cruento hecho la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas 2, a cargo de María Luján Sodero Calvet, desde donde dispusieron que el cadáver sea trasladado hasta el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, allí le practicaron la autopsia y debían determinar entre otras circunstancias cuál fue la mecánica del deceso. Por lo general una autopsia dura entre dos y tres horas, la que le realizaron a Palomo se extendió durante cinco horas.

Si bien Sodero, quien estuvo trabajando en el lugar, no confirmó que la mujer haya sido identificada en forma fehaciente, los indicios recogidos hasta el momento hacen presumir que pudo ser víctima de la comisión de un delito. Trabajan en el esclarecimiento del hecho personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y efectivos de la División Homicidios, informaron desde el Ministerio Público.

“Murió el sostén de la familia”

Guido, de 25 años, el mayor de tres hermanos, hijo de Sandra Palomo, aún consternado y profundamente dolido por la situación dialogó anoche con El Tribuno. “Es mi mamá, falleció desangrada en un lapso de cinco o diez minutos. No hubo forma de rescatarla”, confirmó el joven tras reconocer el cuerpo de su madre.

“Su cuerpo tenía heridas de arma blanca, fue apuñalada, y varios golpes, al parecer fue con mucha saña. La Fiscalía está poniendo mucho esfuerzo en la investigación, el cuerpo estaba completo y con la familia acordamos que el cuerpo no será enterrado hasta tanto desde la Fiscalía nos digan que podemos hacerlo, más que nada porque entendemos que es una forma de colaborar con la investigación”, apuntó Guido.

En las redes sociales, personas de la provincia vecina se mostraron consternados y recordaron con cariño a la mujer que ayer apareció muerta en un descampado de la zona sur de Salta capital. La familia de la docente es oriunda de la localidad de El Chorro, provincia de Formosa, quienes se trasladaron a esta ciudad.



Acerca del momento en que su madre salió de su casa en el barrio Tres Cerritos de esta capital, el joven manifestó: “Ella salió de casa porque teníamos el bautismo de mi hijo y se iba a encargar de comprar algunas cosas”. Pasaron varias horas hasta que decidieron hacer la denuncia a la Policía por la desaparición de la mujer. Tras el macabro hallazgo, el joven apuntó: “Tenemos algunas sospechas pero no queremos decir nada hasta que no sean argumentos fundados, queremos dejar que la Policía y los investigadores hagan su trabajo como corresponde”.

Lo referido por uno de los tres hijos de la víctima indica que la camioneta en la que había salido su madre el sábado al mediodía fue abandonada cerca de su casa, en Tres Cerritos. “Estaba a una cuadra de mi casa, tenía rastros de sangre, con forcejeos y rayaduras de uña en una de las puertas. Quisieron sacarle la patente, la camioneta estaba muy sucia por dentro, al parecer quisieron ocultar cosas pero no pudieron. Había mucha sangre en el lugar”.

Sandra Palomo

El joven sostuvo que su madre fue encontrada boca abajo, tapada con hojas y muy golpeada. “Tenía una sola zapatilla puesta, la otra estaba contra la patente del vehículo”. Conmovido por el peor final, expresó: “Murió el sostén de la familia”, es el mayor de tres hermanos de 22 y 18 años, sumado a su padre que padece parkinson.

Otro cruento hecho que ahora los investigadores deberán esclarecer en Salta, otro crimen que abre un abanico de dudas e incertidumbre. La docente de 53 años apareció ayer brutalmente asesinada.

Trabajan sobre la hipótesis del homicidio

A bordo de una camioneta Toyota Hilux color gris, Sandra Palomo (53) salió el sábado desde su casa en Tres Cerritos, y apareció ayer en las márgenes del río Arenales, en el barrio Don Emilio. Entre las hipótesis en que trabajan los pesquisas está el violento crimen del que fue víctima la mujer, ya que tenía en su cuerpo heridas de arma blanca y varios golpes.

Una testigo, identificada como Alejandra, quien trabaja en el refugio municipal, señaló que accedió al lugar donde se encontró el cuerpo y observó que había bolsas de supermercado con sangre, una chapa patente de un vehículo que no alcanzó a ver el número. También contó que la mujer tenía abajo el jean negro con aparentes signos de haber sido abusada, una remera celeste y un pulover encima.

La mujer encontrada tenía sangre en la cabeza, al parecer habría recibido un certero golpe que le provocó la muerte, aunque se esperaban los resultados y la información de la autopsia.

Finalmente la testigo señaló que se trata de un lugar muy peligroso y que le consta que muchas veces se encontró con gente drogada, cuando sale a pasear a los perros. Es muy peligroso reiteró la mujer, por lo cual siempre le están pidiendo a la policía que recorra el lugar.

Personal de la Policía Criminalística, bomberos y la División Canes de la Policía de la Provincia trabajaron en el lugar.

La causa de la muerte sería un violento homicidio, la hipótesis más fuerte que se manejaba.