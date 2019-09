El proyecto para construir un hotel en Tres Cerritos divide aún las aguas

Idas y vueltas, sin definiciones para el proyecto del hotel en Tres Cerritos, en la zona donde se encuentra la Virgen del Cerro. Ayer se llevó a cabo una reunión ampliada en el Concejo Deliberante, durante la cual se analizó el expediente referido al Plan Maestro Complejo Turístico Tres Cerritos.

Ediles, funcionarios y profesionales que trabajan en el emprendimiento participaron del encuentro en el que se abordaron varios aspectos. Hubo posturas tanto a favor como en contra de la iniciativa.

El secretario de Ambiente Municipal, Gastón Galíndez, explicó que "de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano, es un área especial de interés ambiental, parque natural. No es una reserva, por lo tanto no tiene ninguna restricción de uso inserta en la matrícula y la norma aplicable es este Código, de índole local municipal y no la norma provincial", aseguró.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Oscar Deán, aclaró que aún la empresa desarrolladora y la Municipalidad no presentaron los proyectos a la Secretaría. No obstante, el funcionario, sostuvo: "Yo puedo dar mi opinión por lo que he escuchado. Se trata de un área de cuatro hectáreas, y una de ellas se edificaría de forma grosera y el resto serían todas partes de zonas permeables, donde con un buen proyecto, estudio de la cuenca, de lo que va a caer arriba del emprendimiento, qué van a hacer con esa agua, dónde iría, cómo van a amortiguar las lluvias, es perfectamente factible pero me tienen que garantizar mediante todos los estudios y las obras", señaló.

En tanto, la concejal Socorro Villamayor dijo: "Este Concejo es de puertas abiertas y recibir a la gente que quiere proponer, presentar un anteproyecto es válido, no obstante, no han cumplido ellos con las etapas previas en el Ejecutivo. Desde mi punto de vista, por tratarse de algo que tiene importante impacto social, ambiental y por existir algunos conflictos normativos en cuanto a si se aplica o no la ley de bosques, por ejemplo, requiere un minucioso estudio, por eso es la voluntad de este Concejo de escuchar a las partes, pero por sobre todo de recibir oportunamente el expediente formal con anteproyecto y eventual proyecto del municipio".

Esperan un dictamen

El arquitecto Gonzalo Heredia, responsable técnico del proyecto del Complejo Turístico Tres Cerritos, señaló que están a la espera de un dictamen para poder avanzar con el proyecto. “Hemos pedido por escrito por lo menos unas cinco veces, ya en el expediente figura la solicitud de proponentes de que se llame a la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (Comdua) para que se dictamine y se eleve al Concejo Deliberante. Hace más de un año que estamos pidiendo la reunión y se dio prioridad a otros proyectos y hasta la fecha no conseguimos”.

Destacó que “nosotros solamente queremos trabajar, generar una actividad lucrativa creadora de puestos de trabajo y recursos”.