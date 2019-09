Pegini: “Hicimos el gol y no aparecimos más”

En Central Norte quedaron con un sabor amargo y masticando bronca de la forma en que se le escaparon los tres puntos en casa sobre el final, al igualar con Sp. Las Parejas 1 a 1.

Mauricio Pegini, la figura en el cuervo, no tuvo problemas en reconocer que no se jugó bien: “Estábamos esperando que el árbitro toque el pitazo final, pero no podemos jugar con esas cosas, estos equipos vienen a llevarse algo y lo consiguieron.

Nosotros le regalamos un punto”, explicó con fastidio, en referencia a la agónica igualdad de los santafesinos.

Quizás fue la peor versión que mostró el cuervo en el torneo, porque el equipo no rindió en línea general. “Hicimos el gol y no aparecimos más, no creamos más situaciones, el equipo se cerro bien atrás, cuidamos el resultado pero en una jugada desafortunada nos terminan empatado, hay que trabajar para que esto no vuelva a pasar más adelante”, destacó Rulo Pegini y agregó: “no hay que regalar así un punto porque te puede costar una clasificación”.