Tini y Axel: una periodista recordó el incómodo momento que vivió con el cantante

En Pampita Online se estaba hablando sobre uno de los temas del momento: el incómodo momento que se vivió entre Tini Stoessel y Axel durante una entrevista para el ciclo La peña de Morfi.

Los músicos coincidieron en Madrid para formar parte del espectáculo musical Únicos, junto a Lali Espósito, Luciano Pereyra, Karina, Soledad Pastorutti y otros reconocidos artistas argentinos.

En la mesa de Pampita estaba sentada la periodista Paula Galloni (31), una de sus panelistas, quien en distintas oportunidades, sin nombrarlo, había dado a entender que un cantante "la había acosado". Ahora, en medio de la polémica con Tini y motivada por un comentario que se dio en Incorrectas, Paula se animó a decir por primera vez de quién se trataba: y el apuntado era Axel, claro.

"En el programa de Moria me nombró Stefy Xipolitakis y quisiera aclararlo acá: hubiera estado bueno que me pregunte si yo quería contarlo o no", arrancó diciendo Paula.

"Yo tuve una situación incómoda con este señor (por Axel). No fue que sufrí un abuso, sufrí una situación incómoda en una entrevista", explicó la periodista, quien en ese momento se desempeñaba como cronista para la revista Pronto.

"No hay que minimizarlo. Fue una situación injusta la que viviste y tuviste que defenderte y decirle que no, eso también es un abuso", la apoyó una de sus compañeras de panel.

"Está bueno que se sepan estas actitudes. A veces se mandan a periodistas a lugares, solas, y esas personas están indefensas. Me pasó a mí. Con este cantante yo estaba sola en un monoambiente haciendo una entrevista. Por suerte yo tuve carácter y me fui. Pero tal vez a otra chica no le pasa. Yo tenía 19 o 20 años. Terminé la entrevista, volví a mi casa llorando y llamé a una amiga para contarle", relató Paula. El hecho habría pasado unos diez años atrás.

"Nunca dije que me había pasado con él pero quizás esto sirva para despejar las dudas sobre si lo de Tini fue una exageración. Cuando yo lo conté sin dar el nombre me aparecieron un montón de comentarios de chicas que me escriben", comentó.

Acto seguido, Luis Piñeyro, co conductor junto a Pampita, le preguntó a Paula qué sintió al ver las imágenes de Tini y Axel. "Siento que a ella no le gustó fingir para la cámara que estaba todo bien", respondió la periodista.

"Me animo a decirlo porque pasó esto de Tini. No es una frivolidad ni Tini tuvo una actitud para llamar la atención. Estaba incómoda y fue muy genuino", agregó.

"Yo no fui ni violada ni abusada, está bueno aclararlo porque yo no me quiero victimizar. Si hay una persona que se comporta de mala manera con chicas jóvenes, está bueno que se corte", cerró Paula.

