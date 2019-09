Diez años plantando árboles para crear conciencia ambiental

A pesar de los esfuerzos de una familia de barrio San Martín, algunos padres no llaman la atención de sus hijos cuando estropean algunos arbolitos recién plantados.

Los Toscano son una familia que hace diez años se preocupa por el arbolado que rodea la escuela primaria Gesta Sanmartiniana de Rosario de Lerma.

Ellos ocupan su tiempo para cuidar cada uno de los treinta árboles, las flores y hasta mantienen el pasto cortado para que todos puedan disfrutar de este espacio verde y con sombra.

Sin embargo, en estos días algunas de estas especies fueron dañadas por unos chicos de manera inexplicable.

Gajos estropeados y otras plantas arrancadas de cuajo. Los vecinos observaron a unos cinco menores que no superaban los 15 años rompiendo lo que tanto costó plantar. Los Toscano, enterados del daño ocasionado al arbolado, decidieron salir a concientizar a sus vecinos y a los miembros de la escuela, incluidos docentes y alumnos.

Si los árboles dieran wifi...

"Si los árboles dieran señal de wifi mucha gente plantaría y cuidaría de ellos", dice Melqui, la hija mayor de los Toscano. Apenas enterados del perjuicio en el arbolado de la escuela la familia salió a reparar y recuperar las plantas.

Néstor, el padre de la familia, se toma su tiempo. Y cuenta cómo comenzó a sembrar tantos árboles de diferentes especies y con tanta dedicación sin buscar ningún tipo de retribución.

"Lo hacemos porque nos buscan los árboles y la naturaleza. Cuando fue inaugurada esta escuelita no habían puesto ni una planta a la vuelta de la manzana. Nosotros comenzamos plantando unos molles y un lapacho. Ahora tenemos varias especies bien crecidas que dan sombra y hacen confortable la imagen de la escuela. Del otro lado (de la escuela) también pusimos unos paraísos y hasta unos robles. El problema no son los chicos, son los grandes que no los educan para mejorar sus futuro", cuenta don Toscano.

La indignación pasa porque al parecer fueron chicos del mismo barrio que dañaron los árboles. Pero pareciera que la gente observa los daños y no atina a hacer nada.

"Muchas veces vemos a las mamás que no les dicen nada a sus hijos que se cuelgan de las ramas y arrancan las hojas. Por favor señores padres, enseñen a sus hijos la importancia de los árboles en el planeta, no nos hacen ningún daño, todo lo contrario, sin ellos no hay vida" replica Marta, la esposa de Toscano.

No es el primer caso de este tipo de atropellos a la naturaleza. No se entiende el porqué de este accionar indolente. No se entiende cómo cada día demostramos a los pequeños que deben ser intolerantes ante lo único bueno que nos queda: la naturaleza.

La escuela Gesta Sanmartiniana fue levantada en una manzana completa. A su alrededor el arbolado está a cargo de esta familia por año. Don Toscano vive a media cuadra. Cuando crece el pasto en la vereda lindante del establecimiento educativo, don Toscano sale y corta el pasto. Limpia, riega junto a su mujer los árboles y todavía repara los dañados.

La familia recibe el apoyo de otros vecinos en su gestión de generar nuevos espacios verdes, sobre todo si se trata del entorno de una escuelita primaria.

Enrique Yapura ayuda con el mantenimiento a diario. Incluso en la gruta que está a un costado de la escuela estos vecinos se preocupan para adornarlas con varias plantas y flores.

A pesar de los daños, reparados y con cambios de nuevas especies de árboles, varios vecinos apoyan a los Toscano para generar una brigada ambiental del barrio San Martín, que incluya a los mayores y a los chicos de la escuela. Que entre todos cuidan y mejoren el barrio y su espacio verde.