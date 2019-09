Tras un incendio, un papá pide ayuda

A Raúl Tabarcache se le quemó la casa y perdió todo lo material que se pueda perder.

El siniestro se desató en la tarde del sábado último en su vivienda de calle Las Heras 2764, de barrio Miguel Ortiz, en la zona norte de nuestra ciudad capital. Los cuatro niños que tiene a cargo lograron salir ilesos del voraz incendio.

El hombre es un padre soltero, hasta el sábado criaba a sus hijos solo, en una gran habitación de un solo ambiente dividida por placares. Todo sacrificio y todo amor. Los placares, las camas, los juguetes, las ropas, los cuadernos y los recuerdos quedaron hechos cenizas. Sus hijos no sufrieron daño alguno.

Ahora bien, perdieron todo. Se les quemó todo lo que hace falta para tener una vida normal. A esa casa la habían construido en el fondo de la vivienda de la madre de Raúl, la abuela de los niños, que se llama Clarisa.

Ahora están todos viviendo en la parte de Clarisa que es una habitación grande, tipo monoambiente, pero a donde están todos apiñados.

Cuando se apaga el fuego, los bomberos se van, cuando los médicos dicen que todos están bien, cuando todos se van a dormir, el hombre comienza a pensar cómo los niños irán a la escuela, cómo hará él para ir a trabajar, qué será de sus vidas a partir de ahora. Porque quedaron en la vereda de la casa con lo puesto.

Bautista tiene 6 años, Máximo tiene 7, Valentina 10 y la mayor, Mirella, tiene 11. Todos van a la escuela del barrio Miguel Ortiz y por ahora sus asistencia a la institución es un gran signo de pregunta.

"Yo necesito de manera urgente zapatillas y ropa para los chicos. Para el calzado desde el número 32 hasta el 42. No tengo los útiles escolares así que también la tengo difícil porque me quedé sin dinero. Yo quiero que sigan la escuela, que no pierdan ni un día de clases, pero todo se hace difícil. Ya hablé con los directivas de la escuela, pero ellos tienen que tener todo para estudiar", dijo Raúl que trabaja en una empresa de seguridad privada.

Como solo piensa en sus hijos no se da cuenta que él también necesita ropa y calzado, cuestiones elementales para ir a trabajar. Los vecinos solidarios también comenzaron una campaña al otro día de los trágicos sucesos.

La Cooperadora Asistencial también estuvo presente y se comprometió en llevarle materiales para la reconstrucción de su vivienda.

Pero lo que necesita urgente son cosas que tiene que tener ya para que los chicos no pierda un día de escuela.

Para comunicarse con Raúl hay que marcar el 0387 155652637. O visitarlo en Las Heras 2764.