Gustavo Klix no piensa alejarse de Juventud

La presidencia de Gustavo Klix no tambalea, el mismo dirigente confirmó a El Tribuno que no piensa abandonar el barco del Centro Juventud Antoniana, ante algunos rumores que circularon que iba a dejar el cargo a fin de año. “No voy a abandonar Juventud. Si bien aparece el cansancio y la motivación influye, uno está con ganas y no se me pasa por la cabeza dejar el club. Voy a seguir entregando todo lo que está a mi alcance. El respaldo que tenemos de la gente es conmovedor y son ellos los que confiaron en mi persona, entonces cómo voy a dejar esto a la deriva. Estoy más fuerte y mi mandato concluirá en tiempo y forma”, aclaró Gustavo Klix.

El dirigente del club antoniano anunció que ahora se pone en marcha una segunda etapa de su gestión. “Esta comisión realizó un reordenamiento institucional, administrativo, contable, legal y deportivo. Y vamos a seguir trabajando con las mismas ganas. El desafío que tenemos es generar recursos, porque nos tenemos que preparar para participar en el próximo torneo Regional Federal Amateur y en tal sentido debemos tener todo ordenado para que no aparezcan sorpresas mayores”, sostuvo Klix.

Pero a Juventud le llegó el reclamo que se haga efectivo el pago de deudas, como la del extécnico Gustavo Módica, con un monto de $2.000.000. “Mas o menos esa es la cifra, pero todo está en manos de nuestros abogados que son del club. Hay que ver realmente si se tiene que pagar algo así y no solo apareció un pedido sino otros”, explicó Gustavo Klix

La vida de Juventud transcurre con el fútbol y sobre el tema Klix comentó: “Efectivamente, por eso es que hay que armar un equipo que esté bien arriba. Y lo más antes posible hay que volver a los primeros planos”.

Klix también adelantó que Adrián Cuadrado, el entrenador del plantel que compite en el Anual, continuará en sus funciones en el próximo Regional Federal Amateur. “Ya estuvimos conversando de lo que se hizo bien y mal en este tiempo. Con el técnico fijamos un proyecto a largo plazo. Hay que mejorar y sin dejar ni el más mínimo margen de error. Así, como nosotros, hay muchos equipos que van a buscar el ascenso. Lo que debemos hacer es que ese equipo únicamente se dedique a jugar”, señaló.

En la charla no se pudo dejar de lado del festival folclórico que se organizó el sábado pasado en el Honorato Pistoia. “Realmente fue un éxito. Con la asistencia de 3.500 personas salió todo perfecto”.