Federer le dijo adiós a Nueva York con una derrota en cinco sets

Muy lejos asoman ahora los cinco títulos en fila que obtuvo Roger Federer en el US Open, entre 2004 y 2008. A partir de 2009, con aquella final perdida contra Juan Martín del Potro, el suizo no pudo volver a celebrar en la Gran Manzana. Una frustración que suma un nuevo capítulo en 2019: el número 3 del mundo se despidió del último Grand Slam de la temporada. En los cuartos de final, el suizo cayó en cinco sets frente al búlgaro Grigor Dimitrov por 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2.

Dimitrov, actualmente 78° del ranking mundial, de 28 años, se dio el gusto de ganarle por primera vez a Federer después de sufrir siete caídas ante el suizo entre 2013 y 2018. Pero en la noche del martes, en el inmenso Arthur Ashe, el búlgaro consiguió revertir un encuentro que asomaba adverso, y estará por primera vez en las semifinales. Hasta aquí, su mejor actuación había sido en 2014 y 2016, cuando alcanzó los octavos.

El triunfo de Dimitrov

En busca de la final, Dimitrov, que fue Top 3 den 2017 pero aquí llegó como 78° del mundo, se enfrentará con el ruso Daniil Medvedev, que más temprano derrotó al suizo Stan Wawrinka por 7-6 (8-6), 6-3, 3-6 y 6-1. El choque entre Dimitrov y el actual número 5 del mundo garantiza que este US Open tendrá un nuevo finalista en Grand Slams. El historial entre el búlgaro y el ruso está igualado, con un triunfo para cada uno.

La derrota de Federer, por otro lado, implica otra decepción para quienes aguardaban una final de ensueño entre el suizo y Rafael Nadal, que viene por el otro lado del cuadro y este jueves se medirá con Diego Schwartzman por cuartos de final. Curiosamente, el superclásico del tenis nunca llegó a jugarse en el US Open, y tampoco llegará en esta temporada.

Para Federer, se trató de su séptima derrota en toda la temporada, pero Dimitrov fue el de ranking más bajo en vencerlo. Previamente el suizo perdió con Andrey Rublev (70°) en Cincinnati, con Djokovic (1°) en Wimbledon, con Nadal (2°) en Roland Garros, con Dominic Thiem (5°) en Madrid y en Indian Wells, y en Australia con Stefanos Tsitsipas (7°).

Federer, ganador de 20 Grand Slams, podría verse acechado por Nadal si es que el español consigue irse campeón de Flushing Meadows. El zurdo de Manacor acumula 18 coronas grandes, tres de ellas sobre el cemento neoyorquino.

"Estoy decepcionado, porque pensaba que estaba jugando bien después de un par de malos arranques", dijo Federer respecto de los dos primeros partidos, en los que se había mostrado vulnerable. "Todo parecía estar bien, pero hay que aceptar las derrotas son parte del juego", agregó el suizo, que acusó unas molestias en la parte superior de la espalda. "Sentí algo por la tarde, pero me veía preparado para jugar. Estaba bien y traté de dar lo mejor posible. Pero este es el momento de Grigor, no el momento de hablar de mi cuerpo", expresó al respecto, sin poner excusas.

Del otro lado, Dimitrov disfruta su mejor actuación en una temporada discreta: el búlgaro había llegado a Nueva York con más derrotas que triunfos (12-15) a lo largo del año, incluidas cinco caídas en primera rueda en los últimos seis torneos previos al Abierto estadounidense. "Creo que la clave de esto es la consistencia. Llegué aquí después de perder muchos partidos que no debería haber perdido, pero seguí creyendo en mí. Seguí trabajando y tratando de mejorar, pero a veces las cosas más simples parecen ser las más difíciles", destacó el talentoso jugador búlgaro, al que muchos veían hace años como el posible sucesor de Federer, por tener un estilo de juego similar al del suizo, pero no conseguía destacarse en las grandes citas. Para Dimitrov, es su tercera llegada a semifinales de un Grand Slam, después de Wimbledon 2014 y Australia 2017, y la primera en la Gran Manzana.

En cuanto al ranking, la caída no afecta demasiado a Federer, que en realidad sumó 180 puntos más que lo hecho el año pasado. Sí representará un ascenso meteórico para Dimitrov: sus cinco triunfos en este US Open le aseguraron el regreso al Top 25, con una escalada de 53 posiciones en la clasificación de la ATP. Obviamente, podría seguir subiendo si mantiene el paso ganador en Nueva York, y hasta podría convertirse en Top 10 si se consagra campeón.