Estas son las 6 plantas que están de moda (y que podés cuidar fácilmente)

Con la llegada de la primavera nos encanta ir a comprar plantas. Pero a veces no nos duran. No te preocupes: Acá te contamos cuáles son las que son menos frágiles y te damos algunos tips.

Se acerca la primavera y así como aluviones de personas se anotan en el gimnasio para recuperar el tiempo perdido en invierno, vamos corriendo al vivero a buscar plantas.

Compramos con o sin flores, para interior o para el balcón… Pero lo cierto es que no tenemos esa “mano verde” que tenía la abuela y al poco tiempo la planta se seca. Y sí, es importante (y fundamental) regarlas con frecuencia. Aunque también hay que saber que hay ciertas especies que son más delicadas que otras.

Por eso, las chicas de Pötit Plantas (@potitplantas) nos prepararon especialmente un listado de las plantas que están de moda y que son “re nobles” (léase fáciles de cuidar y duraderas). Eso sí, no te olvides de regarlas (sin inundarlas). Tomá nota:

Sansevieria. Foto: Pötit Plantas.

Sansevieria

Aunque muchos no lo sepan es una suculenta, pero a diferencia de éstas, puede sobrevivir en lugares con poca luz natural. Además requiere de poco riego así que es ideal para gente que busca plantas fáciles de cuidar.

Ficus Elástica y Asplenium. Foto: Pötit Plantas.

Ficus Elástica

Es una planta que se adapta perfecto a interiores y que por su fortaleza, no requiere de muchos cuidados. Necesita una luz natural intermedia, y el riego es moderado (incluso en verano).

Asplenium

Esta es una planta para interiores más luminosos.

Zamiolculca. Foto: Pötit Plantas.

Zamioculca

Es una planta de interior aún no muy conocida en nuestro país, pero furor en redes sociales como Pinterest. Es muy elegante y no requiere muchos cuidados. Puede adaptarse a todo tipo de interiores y no le gusta mucho el agua, por lo que el riego puede ser muy espaciado y ella igualmente para a crecer y vivir bien.

Spathyfillium. Foto: Pötit Plantas.

Spathyfillium

Es una planta de interior a la que no le gusta el exceso de luz así que siempre se recomienda para esos rincones más alejados de las ventanas. Es fuerte y poco demandante.

Monstera. Foto: Pötit Plantas.

Monstera

Es canchera y fácil de mantener. Lo importante es que tenga buena luz natural. Con ese requisito cumplido, no va a dejar de crecer más. Sus hojas nacen con forma de corazón, y después va abriéndolas para desplegar todo su potencial. El riego debe ser moderado en cantidad y se recomienda pulverizar sus hojas con agua.