Popeye se acerca a Gimnasia Celeste

La pregunta al inicio de temporada fue si Popeye A festejaría sus 15 años, pero no de aniversario, sino como campeón invicto en el torneo Honor del hockey femenino.

Sin embargo, en las primeras fechas de la competencia más importante del año, Gimnasia y Tiro Celeste mostró una contundencia absoluta y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones, pero las espinacas están al acecho porque ahora están a un solo punto de las millonarias y este fin de semana podrían quitarle el liderazgo, pero no tendrán una tarea sencilla en la fecha 12.

Popeye A tiene 28 puntos producto de ocho victorias y tres empates. Será local de Jockey Rojo, uno de los equipos fuertes del hockey salteño, aunque en la actualidad se encuentra en la mitad de tabla con 18 unidades tras cinco triunfos, dos juegos igualados y cuatro derrotas.

Gimnasia y Tiro Celeste podrá seguir al frente del torneo Honor si es que vence a Cachorros, el equipo más flojo del torneo.

Las millonarias ganaron nueve juegos, empataron uno y perdieron el restante. Las tricolores, en cambio, cayeron en sus once presentaciones con una diferencia de 31 goles en contra.

Otro compromiso interesante, teniendo en cuenta la tabla de posiciones, será el que jueguen Tigres Negro y Universitario Rugby.

Cómo van en juveniles

En intermedia A también manda Gimnasia y Tiro Celeste y el escolta es Popeye A.

Las millonarias llevan 25 puntos y las espinacas tienen un punto menos, mientras que Jockey Rojo está en el tercer lugar con 21 puntos.

En segunda A, Gimnasia Blanco está al frente, seguido por las espinacas A.

En quinta, sexta y séptima, en cambio, Popeye A es el líder. Finalmente, en primera B, Gimnasia Blanco es el puntero.