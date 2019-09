Central Norte piensa en Sarmiento (Ch), a puertas cerradas

El cuervo realizó la práctica de fútbol ayer en el Martearena a puertas cerradas y el técnico Ezequiel Medrán aún no develó el once titular.

Desde el cuerpo técnico aclararon que la formación que saldrá a la cancha el domingo, a las 17, frente a Sarmiento de Chaco, recién la darán a conocer el día del encuentro.

Mientras, el plantel continúa trabajando y, en principio para enfrentar a los chaqueños, habría una sola variante con respecto al equipo de la primera fecha y sería el ingreso de Osvaldo Young por Matías Iglesias.

Por lo tanto, el once sería con: Mauricio Pegini; Pablo Figueroa, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Guillermo Cosaro; Enzo Gaggi, Joaquín Iturrieta, Osvaldo Young y Juan Gabriel Rivas; Ronaldo Martínez y Gonzalo Ríos.

Central Norte continuará hoy por la mañana con los entrenamientos en el estadio Dr. Luis Güemes, donde el cuerpo técnico ajustará detalles en el equipo pensando en el duelo frente a los chaqueños. Luego de la práctica, los jugadores hablarán con la prensa.

Cabe destacar que por el momento Central Norte no puede contar con el arquero Sebastián D’Angelo, ya que su habilitación es internacional (viene del fútbol uruguayo) y hasta el momento sigue en trámite al igual que el pase del jugador paraguayo Joel Giménez.

Por otro lado, los jugadores que continúan trabajando diferenciado para tratar de llegar a la tercera fecha son: Carlos Arriola, quien afrontará la última semana de recuperación de su desgarro, mientras que Leandro Beterette, Fausto Apaza y Félix Banegas seguirán trabajando con el kinesiólogo y el preparador físico por sus respectivas dolencias.

El cuervo realizará mañana su última práctica en barrio norte, a puertas cerradas y no se atenderá a la prensa.

El cuerpo técnico dará a conocer internamente los dieciocho jugadores que estarán citados para el domingo y luego el plantel quedará concentrado.

Entradas para socios

Desde hoy, en la secretaria del club, se empezarán a vender las entradas para los socios con la cuota al día.

El horario de venta será de 10 a 20 y continuará mañana de 11 a 18 y el domingo desde las 11, pero solo en el Martearena. El precio para los socios será de $200 con acceso a cualquier sector del estadio.

La venta para los hinchas será únicamente el domingo desde las 9 hasta el inicio del partido en las boleterías del estadio Martearena. Los precios serán los siguientes: populares $300, preferenciales $400 y plateas $500. Damas, jubilados y menores $150.