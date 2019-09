Escándalo por dos nuevos videos del exintendente Carlos Villalba

El exjefe comunal de Salvador Mazza, Carlos Villalba, habilitado para ser nuevamente candidato a intendente a pesar de haber estado involucrado en una causa por trata de personas, en dos videos que se difundieron en los últimos días en la localidad fronteriza cuenta con lujo de detalles algo que era un secreto a voces.

Primero acepta y defiende la venta de documentos nacionales de identidad a ciudadanos bolivianos que pagaban hasta 2 mil dólares (unos 120.000 pesos actuales) para obtenerlos.

Y luego habla y acepta la entrega trucha de certificados de discapacidad a quienes no padecen patología alguna, pero merced a esa treta y en complicidad con profesionales médicos del hospital público de la localidad, accedieron a percibir subsidios del Estado nacional por esa supuesta imposibilidad laboral.

Villalba, quien se refiere también a la venta de terrenos por parte de un sujeto a quien llama "mi compadre Cachete", relata en los videos que el sujeto -a quien medios de Salvador Mazza ya tienen identificado y que se trataría de un exconvicto vinculado al mundo del narcotráfico- "todavía tiene terrenos para vender" producto de la ocupación ilegal que estos sujetos mandan a realizar a familias de escasos recursos, en las frecuentes usurpaciones de fincas tanto fiscales como privadas de la zona.

Los videos -tomados al parecer por una mujer quien en algunos tramos le hace algunas preguntas muy cortas a Villalba- se difundieron como reguero de pólvora y, si la Justicia se aviene a investigar, podría llegar a desbaratar esas organizaciones que operan en la frontera vendiendo documentos argentinos a ciudadanos del vecino país, ya que más allá de la innegable responsabilidad del propio Villalba, las campañas de documentación estaban a cargo de otros funcionarios -provinciales y nacionales- que al parecer, y siempre según lo que el pelilargo exintendente relata, hacían millonarias ganancias con esas maniobras.

"Antes les dábamos de todo"

El exintendente comenta en el primer video durante una charla informal lo que sucedía en Salvador Mazza durante las campañas de regularización de entrega de documentos nacionales de identidad destinadas a personas indocumentadas.

"Yo traía la comisión y desde que yo no estoy no vinieron nunca más. Yo les daba una lista y les decía: a esta gente sí o sí denlé los documentos; lo que les sobre yo los autorizo que vayan a venderlos a Bolivia a mil ó 2 mil dólares, no sé cuanto les pagaban. No tenía drama, pero a esta lista les dan los documentos. Cuántas veces yo traje la comisión, pero desde que no estoy no vinieron más, igual que con el tema de las pensiones", se lamenta.

Al referise al otorgamiento de las pensiones que el Estado nacional entrega a personas con discapacidad laboral, Villalba se refiere a "la Claudia Subelza (la secretaria de Minoridad actual del municipio de Salvador Mazza), hizo una fiesta, un circo y al final no consiguió ni aca (SIC) para la gente".

"Encima, ahora, expresa en tono de reproche, les están quitando las pensiones. Ahora les piden que se hagan de nuevo los estudios y tienen que ir a Salta; pero qué van a ir si no saben ni dónde es", dice.

"A mí me dicen que yo regalé las pensiones porque (los beneficiarios) tenían que tener un 80% de discapacidad; por eso yo le hacía truchar el certificado con los médicos (del hospital); le ponían 80% pero casi ninguno tenía ese porcentaje, porque tenían que estar en silla de ruedas; pero igual se hacía el certificado", relata Villalba.

“Mi compadre Cachete”

En otro tramo de la charla, Villalba se refiere a su compadre “Cachete” y a una finca usurpada cuando él ejercía la jefatura comunal ubicada en el barrio 5 de Septiembre. “Cuando estaba yo como intendente mi compadre Cachete agarró esos terrenos”.

“Vino el Loco Craussa (un comerciante) con un rifle y lo quería matar; pero ahí está todavía; sigue vendiendo los terrenos”, refiere Villalba.

En el mismo tramo del audio se refiere a que el mismo sujeto “agarró como 10 terrenos más en el barrio El Milagro, que todavía los sigue vendiendo”.

Las usurpaciones en la zona son moneda corriente y son impulsadas por quienes como “el compadre Cachete” de Villalba hacen grandes diferencias económicas a su favor vendiendo esos terrenos que pertenecen a familias arraigadas en los diferentes municipios, pero a quienes recuperarlos prácticamente se les torna imposible por la inacción de la Justicia y por la gran cantidad de familias de escasos recursos que son movilizadas a ocuparlos.

A pesar que la difusión de los audios esta semana, ni la Justicia federal ni ningún organismo nacional o provincial tomó cartas en el tema por las revelaciones del candidato Villalba por el espacio político “Partido del Trabajo y del Pueblo”.