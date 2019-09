Medrán: “Lastima que no quiso entrar la pelota”

Tras la segunda igualdad en el campeonato, el técnico Ezequiel Medrán se retiró con un sabor agridulce.

“Me voy con la sensación que se pudo un poco más, merecimos el triunfo, es una lastima que no pudimos sumar de a tres, es la misma sensación de la fecha pasada pero también la tranquilidad de que el equipo trabaja el partido y tiene las ideas claras”, sostuvo el entrenador azabache, quien además agregó: “Hubiera sido una injusticia si se quedaban con el triunfo en esa última jugada. Lo tuvimos que trabajar al partido y fuimos superiores”.

Medrán también se refirió a Sarmiento de Chaco y a su técnico, otro “estudioso” de los partidos.

“Tosetto (Adrián) es un técnico que estudia mucho al rival, hacíamos presión, sabíamos que en algún momento íbamos a tener situaciones y le cortamos el juego a los volantes. El partido se trabajó muy bien. Siento que Ríos (Gonzalo) y Martínez (Ronaldo), son generoso a la hora de jugar, llevamos a cabo la estrategia que pretendíamos, lastima que no quiso entrar la pelota”.

Por último, pensando en lo que viene, Medrán sabe que va a un reducto complicado como el estadio 17 de octubre de San Martín de Formosa, donde las medidas del campo de juego son reducidas, casi al límite de lo permitido.

“Vamos a enfrentar a un rival duro que se hace fuerte de local, me tocó como jugador ir a esa cancha, no parece fútbol pero nos tenemos que adaptar, vamos a trabajar en la semana para buscar un buen resultado en Formosa”.

El técnico trabajará en la semana reduciendo las medidas del campo de juego del Dr. Luis Güemes para planificar lo que será el duelo frente a los formoseños.

Pegini fue el héroe en la última jugada

Casi no lo exigieron durante los noventa minutos, pero las veces que le tocó intervenir lo hizo bien, el arquero Mauricio Pegini también destacó el trabajo de Central Norte.

“Fuimos más que Sarmiento, te ponés a analizar el partido y tuvimos cinco claras, ellos solo dos. Eso quiere decir que los equipos que vienen a Salta nos respetan, pero no hay que quedarse con eso, hay que aprender a ganar los partidos y cerrarlos antes, porque no podes terminar sufriendo como hoy”, sostuvo el guardavallas azabache, quien fue clave en la última jugada del partido para mantener el cero en su arco: “Antes tenías un margen para relajarte, para dar por cerrado el partido, acá, en el Federal A, hasta el último minutos tenés que seguir corriendo. Para algunos que no jugamos esta categoría nos estamos adaptando bastante bien, eso se consigue con trabajo, humildad pero con los pies sobre los tierra, no hay que relajarse porque este es un campeonato largo”.

Por último, Pegini ya palpita lo que será el encuentro frente a San Martín de Formosa, una cancha que conoce por su paso en Atlético Mitre en el Federal B.

“La cancha es bastante complicada, pero vamos estudiar al rival durante toda la semana, hay que hacer lo que nos dice el cuerpo técnico, hay que darle mucha importancia al trabajo y conseguir un buen resultado en Formosa”.