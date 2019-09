VIDEO Hebe de Bonafini contra Grabois: “Me parece un tipo bastante desagradable”, dijo

“La relación que tenga Grabois con Cristina a mi no me interesa, no voy a juzgarlo por las relaciones que tiene, me parece que es un caradura, me parce un tipo bastante desagradable”, señaló la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sobre el líder de la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, que hace pocos días se mostró a favor de impulsar una reforma agraria.

Bonafini no solo cuestionó a Grabois sino a todos los dirigentes que participaron de la última protesta de los movimientos sociales, que pasaron la noche frente al ministerio de Desarrollo Social. “Es muy triste sacar a la gente a la calle, con los niños, con los cochecitos, a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, hacerlos caminar, traerlos abajo del agua, abajo de la lluvia. No me parece bien para después darles una bolsa de comida. Me parece que a la gente hay que enseñarle a pedir trabajo”.

Y agregó: “Hablo con las personas que vienen a esas marchas, porque pasan todas por acá, y no saben para qué vienen, mucha gente no sabe. Casi todos vienen por la promesa de la bolsa de comida. Detrás de esa movilización hay una indolencia de los que no pasan hambre, de los que nunca supieron lo que es el barro y lo que es no comer de verdad, no se puede jugar con eso”, tiró contra Grabois.

En la misma entrevista, cuestionó a otros dirigentes del Frente de Todos, entre los que, dijo, “hay mucha soberbia y mucho individualismo”. Se refirió concretamente a Agustín Rossi y a Felipe Solá. “Les falta embarrarse más, como lo hicieron Néstor Kirchner y Cristina”, afirmó en declaraciones a la AM 530.

En contraste, Bonafini elogió al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, de quien destacó su calma y la moderación: “Él nos está dando un ejemplo, por que acá hay mucho loquito suelto que no saca ni dos votos, pero después quiere romper todo. A él le pegan y se defiende con una altura impresionante”, graficó.

Esta semana, Grabois manifestó en un video publicado en su cuenta de Facebook que 'hay que avanzar con una reforma agraria' en caso de que el Frente de Todos triunfe en las elecciones del 27 de octubre.

No obstante, y tras el impacto que sus declaraciones generaron en el debate público, Grabois tuvo que salir a despegar a la fórmula presidencial del Frente de Todos de su iniciativa: “Es un debate que hay que dar, pero ni Alberto ni Cristina lo están planteando como un debate de agenda”, aclaró.