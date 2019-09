Scaloni: Pondremos un equipo más fresco y joven porque los quiero ver"

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, afirmó hoy que la convocatoria para los amistosos ante Chile y Mexico hubiese sido “diferente” si su idea sólo se basara en obtener resultados.

“Si sólo pensáramos en sacar resultados, la convocatoria hubiera sido diferente. El resultado es importante, pero en esta fecha no es trascendental. Queríamos ver a varios jóvenes”, manifestó Scaloni en la conferencia de prensa que brindó en el Alamodome de San Antonio, Estados Unidos, de cara al choque de mañana ante México, dirigido por Gerardo Martino.

“Nos enfrentamos a una selección de cierto nivel que será una de las mejores en el corto tiempo. Ya lo demostró con un entrenador de ideas claras. Es una buena medida para los jugadores que trajimos”, indicó el entrenador de Argentina.

Scaloni fue compañero de Martino en Newell’s cuando con 16 años jugaba en las divisiones juveniles del club rosarino y dedicó elogios al entrenador de México.

“Para mí era el ídolo del club y lo sigue siendo. Es una referencia, con una idea de juego muy clara. Es importante jugar no solo contra El Tata sino también con este seleccionado que será difícil para cualquiera”, agregó el ex lateral de Newell’s.

Consultado por un periodista mexicano, Scaloni hizo referencia a las tres finales perdidas por la Argentina en 2014 (Copa del Mundo) y 2015-2016 (Copa América) con un mensaje de apoyo a la generación de jugadores que estuvieron a un paso de la gloria.

“Argentina demostró ser competitivo y un equipo. De 2010 a 2016 jugó tres finales y la línea fue muy fina; decir que Argentina fracasó es muy complicado. Lo que mejor tiene Argentina es que tiene un amor propio y ganas de estar, la cultural del futbolista argentino es dar el máximo por la camiseta y el compañero”, apuntó Scaloni.

En cuanto a la formación, Scaloni aguardará por la recuperación física de tres futbolistas para revelar el equipo que jugará el segundo amistoso luego del empate sin goles ante Chile en Los Ángeles.

“Lo tenía decidido hasta ayer, tuvimos alguna complicación, pero hasta mañana no sabré cómo responderán. Pondremos un equipo más fresco y joven porque los quiero ver. Con esta fecha queremos tener las cosas claras para ver con quiénes podemos contar, quiénes están capacitados para jugar por los puntos”, señaló el DT de Argentina, quien avisó que el césped del Alamodome no está en buenas condiciones.

La probable formación sería con: Esteban Andrada; Nicolás Figal, Guido Rodríguez, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Roberto Pereyra, Lautaro Martínez y Alexis MacAllister.