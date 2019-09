Lanata señaló a Bragarnik y lo vinculó con el narcotráfico

No todo es color de rosa en la asunción de Maradona en Gimnasia de La Plata.

El periodista Jorge Lanata, en su clásico programa dominical Periodismo Para Todos, afirmó que el representante de jugadores Christian Bragarnik estuvo detrás de la llegada de Diego Maradona a la dirección técnica de Gimnasia, según replicaron varios portales. Además, sugirió que ese empresario está relacionado con el narcotráfico.

Lanata habló de Maradona en su monólogo de apertura y dijo: “Ahora Diego va a ser técnico en el país, y encima en Gimnasia y Esgrima La Plata, el club del que es hincha Cristina”, expresó y enseguida cuestionó: “¿De dónde sacó la guita Gimnasia?, ¿quién le garpa a Maradona?”.

En ese marco, Lanata aseguró que detrás de la llegada del Diez estuvo el representante de jugadores de fútbol Christian Bragarnik. Y brevemente relató de quién se trataba:

“En 2001 concretó su primera operación como representante cuando pasaron al ex jugador de Talleres Mariano Monroy al Querétaro de México, club del que llegó a ser presidente. El club era de un empresario al que se le comprobaron vinculaciones muy pesadas con el narcotráfico”, señaló Lanata.

“Ahora Christian Bragarnik asesora a Jorge Hank Rhon, un oscuro político de la Baja California de quien se sospecha que maneja una red de casinos que lava dinero negro del cártel de Tijuana. Es el dueño de los Cholos (Xolos) de esa ciudad y de los Dorados de Sinaloa, donde también Bragarnik llevó a Maradona”, recordó.

Y fue más allá para intentar graficar la impunidad con la que se suele manejarse el empresario. “Bragarnik fue investigado en octubre de 2014: un informe de un organismo de control, en base a datos de reportes de operación sospechosa emitidos por entidades bancarias, observó que el monto de la operación de Julio César Rodríguez, de Defensa y Justicia a Dorados de Sinaloa a cambio de 70 mil dólares, resultaba llamativamente exiguo para el mercado internacional del fútbol profesional. La investigación nunca avanzó. Entre los porqués, marcan, se encuentra Claudia María Angelici, hermana del presidente de Boca, que ocupa un cargo en la Jefatura de la División Base de Datos de Fiscalización de la AFIP”, concluyó Lanata.

Bragarnik es un hombre de perfil bajo, casi no hay fotos suyas, no aparece en los medios. Es el consultor en las sombras de muchos de los dirigentes del fútbol argentino, de gran relación con Daniel Angelici (titular de Boca) y Víctor Blanco (presidente de Racing).

El poder del hombre nacido en el barrio porteño de Flores va mucho más allá de ser un simple representante de jugadores.