Kevin Benavides rompió el motor y se esfuma su sueño de ganar el Dakar

La etapa 6 del rally Dakar entre Ha’il y Riyadh fue una pesadilla para el piloto salteño Kevin Benavides, quien estaba a punto de terminar la especial cabeza a cabeza con su compañero Ricky Brabec; pero a 40 kilómetros del final de la especial, el motor de su moto se rompió por lo que debió ser remolcado y sus esperanzas quedaron en el desierto árabe. Ahora el mayor de los Benavides se ubica en el puesto 28, a más de 4 horas de distancia del puntero.



Diferente fue el tramo que corrió Luciano Benavides, quien llegó quinto al final de la etapa y quedó séptimo en la clasificación general.

“Hoy me toco vivir un lindo y un horrible momento, por primera vez en el Dakar fuimos juntos con mi hermano gran parte del día, veníamos haciendo un gran trabajo entre los dos dentro de los cinco mejores, disfrutando el momento, todo estaba bien. Y de un segundo a otro vi como se desvanecía todo el esfuerzo que hacemos durante el año en busca de nuestro sueño en el Dakar, realmente horrible parar y no poder ayudar ni hacer nada, tuve que irme y dejar tirado a mi hermano”, expresó con dolor el joven del Red Bull KTM Factory Racing.

Hoy, cuando venía haciendo una muy buena etapa. Mi motor dijo basta a 40 Km del final. pic.twitter.com/XLpyVw7DfG

— Kevin Benavides (@kmbenavides) January 10, 2020

Horas después de su llegada, Kevin, integrante del equipo oficial de Honda, contó lo ocurrido: “Hoy, cuando venía haciendo una muy buena etapa, mi motor dijo basta a 40 kilómetros del final, sin poder creerlo decidí hacer lo que llevo adentro y es no bajar los brazos, en vez de llamar al helicóptero para que me busque, me quedé esperando por más de dos horas hasta lograr que alguien me empuje, la mayoría no quiso y luego mi héroe apareció. Muchas gracias Leo Cola por frenarte y ayudarme a pasar los últimos kilómetros hasta el final. Fue toda una odisea cruzar las dunas tirando con otra moto y soga. Mañana cambiamos motor, aprovecharé el día de descanso para resetear chip y salir a disfrutar de la segunda semana”.