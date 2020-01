Un intendente descartó un show de Abel Pintos para comprar una ambulancia

Rodrigo Brizuela y Doria, intendente de Chilecito (en La Rioja), decidió no contratar a Abel Pintos para el reconocido espectáculo de "Festival Navidad en los Cerros", ya que el cantante pidió una fortuna para cantar 40 minutos. "Es mejor revalorizar a los artistas locales", manifestó el funcionario.

El evento se realizará el 17 y 18 de enero y contará con la actuación de artistas locales, tal como lo dispuso la Municipalidad de Chilecito. La entrada al predio será un bono contribución.

El artista pidió 100 mil dólares para brindar un espectáculo de 40 minutos. Es por eso que causó mucho enojo entre la gente de Chilecito y del propio Intendente que decidió no contratarlo y utilizar el dinero en revalorizar a artistas locales y en comprar una ambulancia.

“La presentación de Abel Pintos cuesta 100 mil dólares, me parece una cosa muy loca que actué unos minutos y luego se vaya a casa con 6 millones de pesos”, argumentó Rodrigo Brizuela y Doria.

Con esa plata contratarán a artistas locales y además comprarán una ambulancia para el distrito de Guanchín. “El municipio no está para hacer eventos. El Estado está para brindar soluciones”, manifestó el intendente.

"Chilecito no gastará seis millones en Abel Pintos, hará Navidad de los Cerros con artistas locales y con el dinero ahorrado comprará una ambulancia para Guanchín. Tomamos la decisión de revalorizar el festival".

El jefe comunal sostuvo que "los altos costos que significan los artistas nacionales, teniendo en cuenta la situación económica del país no lo justifican". Hizo una diferencia con el festival que se realiza en Sanagasta, que es un festival de música, mientras que este es para la familia, con artistas de Chilecito y Capital.