D’Angelo se fue de Central Norte, a dias del primer partido del año

A pocos días de su primer partido del año, Central Norte volvió a tener una baja inesperadas que sorprendió a Ezequiel Medrán. Se trata del arquero Sebastián D’Angelo, quien le comunicó al técnico que no continuará en la institución de barrio norte.

Como era de esperarse, la decisión del arquero le cayó mal al entrenador porque resta más de medio campeonato (Federal A) por delante y no se puede suplir esta baja, además del encuentro del jueves por la Copa Argentina, frente Güemes de Santiago del Estero.

De todos modos, D’Angelo pasó por Central Norte sin pena ni gloria, mostró un nivel muy bajo en dos partido como titular y le convirtieron tres goles.

La sorpresiva salida de “uno” le abrió la puerta nuevamente a Lucas Rodríguez, quien a partir de ahora se convertirá en el segundo arquero azabache y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

El Gato Rodríguez, que no sumó minutos oficiales en el torneo, será el hombre encargado de respaldar a Mauricio Pegini -titular indiscutido- bajo los tres palos, en caso de sufrir algún imprevisto.

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador azabache arrancó la semana con algunas dudas en el once que podría poner en cancha frente al equipo santiagueño.

Medrán no tiene la certeza de poder contar en defensa con Federico Rodríguez y Patricio Krupoviesa, la dupla central titular y fundamental en el estructura de la última línea del equipo.

Ambos jugadores arrastran molestias físicas producto de la pretemporada, por lo que dejaron su presencia en duda para el jueves.

Los defensores no sumaron minutos en el amisto con Gimnasia y Tiro por precaución, pero son optimistas que llegarían en condiciones.

En caso de no ser así, Maximiliano Padilla y Leandro Beterette, quien finalmente se quedará en Central Norte, ocuparán la zaga central.