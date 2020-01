La comparación de Julieta Prandi sobre el cordero arrojado a la pileta que generó polémica

Se filtraron las imágenes de un cerdo cayendo desde un helicóptero con sus patas atadas, lo que generó un gran repudio social. Algunas famosas se expresaron rápidamente al respecto.

Quien dio la nota haciendo una tremenda comparación fue Julieta Prandi. “El primer impacto y flashback que tuve cuando vi el video se relaciona con la dictadura. Horrible. Me recordó a la gente que tiraron en el río. Me pareció súper cruel. Un horror injustificable. Me parece espantoso”, aseguró en Intrusos.

“Me contaron que el cordero falleció en el aire de un paro cardíaco antes del impacto, eso me dijeron, pero no sé....”, agregó. De esta manera se sumó a las versiones que aseguran que el animal estaba vivo al momento de ser arrojado.

“De todas formas, muera en el aire o me muera por el impacto me parece un horror injustificable. No hay escrito que lo puedo justificar o salvar, me parece espantoso. La verdad fue horrible”, completó la también conductora que se encuentra realizando temporada en Carlos Paz junto a Pedro Alfonso, Fredy Villarreal, Flor Torrente, Bicho Gómez, Rodrigo Noya, Mica Viciconte y Macarena Rinaldi encabezando la comedia Atrapados en el Museo.

Sus dichos provocaron diferentes reacciones en las redes sociales. Algunas coincidieron con la comparación, y otros se mostraron muy críticos de sus definiciones sobre los hechos acontecidos en Punta del Este este martes.