Los Tekis traerán música, color y ritmo a la inigualable Fiesta de las Estrella

El atrayente carnaval de Los Tekis llegará el domingo próximo al Centro de Convenciones (rotonda de Limache), en una nueva Fiesta de las Estrellas. Se vislumbrará una cartelera de superlujo, con artistas nacionales y locales que se destacan en grandes escenarios. La jornada, que se iniciará a las 17, también contará con la presencia del inconfundible Daniel Agostini. Además, llegarán con su repertorio Wanabara y Agrupación Mía.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en tarjeta Sucrédito (Alvardo 725) y en www.norteticket.com. El domingo se venderán desde las 10 en el Centro de Convenciones. La organización informó que no habrá entrada gratuita, todos pasarán por boletería.

El grupo jujeño Los Tekis es un especialista en animar estas convocatorias populares, donde la gente llega dispuesta a disfrutar de un día diferente, con buena predisposición y excelente música.

“Son fiestas con verdaderas estrellas, con un maratón de espectáculos imperdibles. Ahora tendremos el placer de ser los protagonistas de la nueva cita y eso nos llena de alegría porque se trata de una provincia que siempre nos trató de maravilla. No tenemos duda de que pasaremos una jornada fenomenal donde reinará el respeto, la alegría y la fiesta. Se logrará una excelente comunión”, sostuvo Mauro Coletti, uno de los integrantes de Los Tekis.

“Vamos viendo canción por canción. El estilo sigue siendo el nuestro, hablando de la tierra, la Pachamama y el carnaval, muy Tekis. El sonido y eso vamos viendo de acuerdo a la canción, probando algunos sonidos nuestros mezclándolos con lo andino que tenemos nosotros y siempre respetando nuestro estilo”, agregó Mauro.

Los Tekis ya preparan su propio carnaval jujeño los días 21, 22, 23 y 24 de febrero en San Salvador de Jujuy y en el que participarán Abel Pintos, Soledad Pastorutti, No Te Va a Gustar, Miguel Mateos, Bersuit Bergarabat, el Chaqueño Palavecino y Ciro y Los Persas.

La banda jujeña está formada por Sebastián López,

primera voz, quena y charango; Juanjo Pestoni, batería; Mauro Coletti, vientos y coros; Walter Sader, guitarra; Pucho Ponce, bajo; Raúl Lavadenz, teclados, acordeón y coros; Jorge Boneto, guitarras y coros, y Franco Villarrubia, vientos, guitarra, charango y coros.



Además, los jujeños trabajan junto al mendocino Goy Ogalde (Karamelo Santo) en la producción de un nuevo disco que verá la luz este año.

Por su parte, desde la organización de la Fiesta de las Estrellas comentaron que “La gente cada vez más elige los espacios abiertos, especialmente en días de calor, pero fundamentalmente lugares como el Centro de Convenciones, que ofrece seguridad y comodidad para disfrutar shows y divertirse sanamente. Además, está disponible un sistema sanitario adecuado, originales barras temáticas y un escenario imponente con lo mejor en sonido, iluminación y efectos de última generación para que sea un espectáculo de calidad como todos se merecen”.

También generó enorme expectativa entre los salteños la presentación de Daniel Agostini, sin dudas un pionero de los máximos referentes de la cumbia argentina.

La carrera de Agostini empezó a los 8 años. En sus comienzos cantaba folclore junto a su hermana Karina. Su salto a la fama lo hizo posible con su incorporación al Grupo Sombras, que hasta entonces era liderado por Jorge Ávila y anteriormente por Antonio Ríos. A fines de 1997 con otras dos funciones llenas en el teatro Gran Rex, Daniel Agostini hizo su despedida del Grupo sombras para comenzar su carrera en solitario.

Más de cuatro décadas avalan la trayectoria de Wanabara, que ya hace mucho tiempo se hizo piel en el público de esta provincia. La historia empezó a escribirse hace 49 años, con los hermanos Lino, Carlos y Rodoldo Guantay. Grabaron más de 20 discos en las últimas cuatro décadas. Siempre se trató de un empredimiento familiar. La primera grabación de Wanabara llegó en el año 1983, con el long play “Ritmo caliente”. Se vendieron más de 5.000 discos, un récord total para aquella época. Eso les dio apertura para extender su música a otras provincias.

Muchos éxitos marcaron el camino de esta agrupación salteña, que como eslogan utiliza el nombre de “Los viejitos piolas”.