Aumentan los amparos para cubrir remedios

El impacto de la inflación en los medicamentos fue demoledor. Según el último dato registrado por el Indec, los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud conforman el rubro que más aumentó el año pasado en el noroeste argentino (NOA) al registrar una variación del 89,7% entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2018.

Por este excesivo incremento, el Gobierno nacional llegó a un acuerdo con las cámaras de fabricantes de medicamentos, por el cual se aplicó una rebaja del 8% en el precio de todos los remedios.

En su momento, desde el Gobierno nacional, a través de un comunicado, habían informado que los laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, volverán a los valores de los remedios al 6 de diciembre y los mantendrán congelados hasta el 31 de enero.

Pero el aumento de los precios no solo afecta a los bolsillos de los que menos tienen, como los jubilados, sino que también representa un problema para el Gobierno nacional.

En una entrevista a un medio porteño, el ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, confirmó que desde su cartera -o sea el Estado nacional- están pagando entre 8 a 10 amparos judiciales por día -para cubrir remedios- en precios que son siempre en dólares. "Acaba de entrar uno por 15 millones de pesos. Es un problema serio ya no de la Argentina, sino del mundo", expresó durante la nota.

Por las nubes

El secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), Marcelo Peretta, en un comunicado enviado a la prensa afirmó que "el libre mercado llevó el precio de los remedios a las nubes", donde el poderío de los laboratorios es tal "que si el paciente no puede afrontar el costo de un fármaco obligan solidariamente a obras sociales, prepagas y hasta al propio Estado".

Para el representante sindical, en Argentina es hora de que se discuta "sinceramente" el precio de los medicamentos. "No podemos mirar para otro lado cuando unos pocos abusadores se quedan con los recursos de casi todos y desamparan a la mayoría", expresa en el comunicado.

Según Marcelo Peretta, Argentina tiene los fármacos más caros del mundo, incluso más que Estados Unidos e Inglaterra. "La discusión no es si debe o no cubrirse el medicamento, sino qué precio tiene ese producto sujeto o no a cobertura", expresó en la nota el sindicalista.

Y agregó: "Alguien tiene que decirle a los magistrados que los amparos que otorgan no están beneficiando a los pacientes, sino enriqueciendo a un grupo de vivos que están empobreciendo a la gente y promoviendo una salud cara para pocos".

Datos

La industria farmacéutica argentina tiene una participación del 4,9% en el producto bruto interno industrial, da ocupación directa a 43.000 personas y en forma indirecta a otras 120.000, con 210 laboratorios y 190 plantas manufactureras, de las cuales 160 son nacionales y 30 extranjeras, de acuerdo con datos proporcionados por CILFA. Esto la convierte en una industria poderosa dentro de la economía del país.