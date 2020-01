En Chicoana no pueden dar asistencia social como lo hacían antes. Ahora es discrecional, y aunque el municipio se maneja en orden no puede responder como antes a la gente.

La Tarjeta Alimentar no ayudaría como la Cooperadora Asistencial

Un concejal de Chicoana aseguró que con la Tarjeta Alimentar habrá más necesidades que cubrir en la población y que las Cooperadoras Asistenciales no deberían haber desaparecido. La eliminación del impuesto a las Cooperadoras Asistenciales, medida que se firmó en el anterior gobierno salteño, significa una quita de alrededor de $500 millones a los municipios.

Esta coyuntura dejó en jaque a varios municipios. Sucede que la primera caja de resonancia social en los pueblos del interior son las comunas que deben asistir en tantas necesidades a sus vecinos por las dificultades estructurales que padecen en salud, educación y vivienda, por dar algunos ejemplos. Resignar varios millones de pesos en las comunas para llevar ayuda a sus vecinos dejó a contramano a las administraciones de varios intendentes, que apenas comenzado el año 2020 pusieron carteles informativos en las afueras de las oficinas comunales explicando por qué ya no se puede pedir asistencia por necesidades a los municipios.

"El Gobierno eliminó el fondo de Cooperadora Asistencial" reza en uno de estos carteles, en este caso en Chicoana. Lo único que se anuncia son las Tarjetas Alimentar, de pronto lanzamiento en la provincia. Remedios, transporte, comedores, merenderos, servicios de sepelios, ayudas a hospitales e instituciones sociales desaparecen. Algunos municipios podrán asistir de acuerdo a sus presupuestos, otros solo distribuirán la tarjeta de ayuda nutricional.

"En Chicoana, por Cooperadora Asistencial el año pasado recibimos un poco más de 2 millones de pesos de forma anual. Eran de vital importancia estos fondos, por los destinos que se cubrían. Hoy con la tarjeta social el vecino tendrá que sacar solo mercadería, y no el resto de las necesidades de la población. No alcanza y no es estar en contra de un gobierno, es la realidad de nuestros pueblos", graficó la situación el concejal Cristian Vásquez.

El funcionario supo ocupar varios cargos en el gabinete del intendente Esteban Ivetich y ahora es concejal.

"Desde nuestra comuna entregamos abonos a los escolares de zona rural donde no llega el transporte urbano habitual. El colectivo se debe pagar para llegar a los parajes alejados. Si un vecino nos viene a pedir un cajón para sepultar a sus deudos no se lo podrá hacer en algunos casos. Son otras nuestras necesidades, que no se soluciona con tarjetas, se necesitan fondos". Chicoana también hacía su aporte a través de Cooperadora Asistencial al hospital Rafael Villagrán. Eran alrededor de 250 mil pesos mensuales, que bien administrados llegaban como asistencia a los vecinos. Pero normalmente esta ayuda superaba estas cifras y era aportado directamente desde el presupuesto de la comuna.

En el Valle de Lerma son pocas las autoridades que salieron a contar los problemas que tienen con la restricción de estos fondos de Cooperadora Asistencial. Si bien el plan alimentario llegará a la población vulnerable, las cooperadoras brindaban una asistencia más amplia.