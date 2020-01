El día que Juan Carlos Saravia reveló las anécdotas más increíbles

Antes de morir, uno de los máximos representantes del folclore en la Argentina, revivió historias desopilantes de su carrera artística al periodista de Infobae, Julio Lagos. Fue la última entrevista y se brindó con toda la cálida simpatía que caracterizaba al “patriarca de Los Chalchaleros” como un salteño de pura cepa.

Juan Carlos Saravia se imita a sí mismo, cortando las palabras y dejando sueltas las sílabas finales en la Zamba de mi esperanza. Y hace lo mismo con La cerrillana:

-Con el alma en un híííííí..., mi negra líííííín.., te vi bailar.

A los 89 años, quien fuera líder de Los Chalchaleros durante casi 55 años, hace una confesión inesperada:

-Vos sabés Julito que nosotros no sabíamos cantar. No podíamos terminar las sílabas porque nos faltaba el aire.

-¿Pero entonces ese desvanecimiento que hacían de las estrofas no era intencional?

-¡No, para nada! Cantábamos así porque no nos salía pronunciar las palabras enteras. Hasta que un día descubrí que era como algunas maestras, que tienen que hablar toda la semana y el viernes terminan sin voz. Por eso decidimos estudiar vocalización.

-¿Ustedes estudiaron vocalización?

-Sí, yo fui a una profesora. Además, me estaba quedando sin voz porque por cantar mal me lastimé una cuerda vocal, que sangró y se pegó a la otra cuerda inferior. Me quedaba sin sonido. Un querido amigo mío, el locutor Miguel Franco, me llevó al médico. Yo no quería porque tenía miedo de que fuese cáncer, pero Miguelito sacó turno y me llevó a la fuerza. Al final el médico me dijo “no te preocupés, no es nada, sólo tenés que cambiar la manera de cantar”. Y por eso después empezamos a pronunciar mejor todas las sílabas.

En realidad, esta revelación parece ser una sutil manifestación de humildad. Es difícil creer que el inconfundible sonido de Los Chalchaleros fue consecuencia de un defecto. De todas maneras, haya sido virtud intencional o accidente fortuito, ese estilo mereció el comentario de alguien célebre por la filosa ironía de sus comentarios:

-Un día Atahualpa Yupanqui me dijo: “Paisano, ustedes han descubierto la manera más perfecta de afinar, porque dejan que el que está escuchando termine la sílaba con su propia afinación”.

Como suele ocurrir con los clásicos de distintas disciplinas artísticas, el tiempo viene a demostrar que en su momento Los Chalchaleros fueron auténticamente revolucionarios.

Marcaron un antes y un después en la música folklórica argentina. Su primera aparición pública se produjo en 16 de junio de 1948 en el Teatro Alberdi de Salta, cuando cantaron la Zamba del grillo. Ese día se inauguró un formato musical que no existía hasta entonces y que luego se hizo habitual: tres guitarras y un bombo.

En ese momento eso fue novedoso y originalísimo. Luego, rápidamente, el modelo cundió y fue imitado, hasta convertirse en casi obligatorio en el género. Pero Los Chalchaleros fueron los primeros, los fundadores de un sonido y un estilo.

-Éramos todos amigos, parientes y compañeros además. Así que no había pica ni competencia. Por eso se nos ocurrió unirnos y cantar juntos en cuarteto. Pero como buenos provincianos, nos tomamos nuestro tiempo. Recién unos meses después nos encontramos otra vez y empezamos a ensayar. En mi casa, en la casa de Cocho. Pensamos un nombre para el conjunto y le pusimos Los Chalchaleros porque en Salta se le dice así al zorzal, que come los frutitos colorados de una planta que se llama chalchal.

-¿Y al final debutaron en 1948?

-Sí, imaginate los nervios que teníamos, el teatro Alberdi estaba lleno. Todas nuestras familias, los amigos. Y empezamos haciendo macanas de entrada. Pelusa tenía que hacer la introducción con la guitarra, pero se apuró tanto que en vez de zamba parecía una cueca. Entonces yo me le acerqué y le dije en voz baja “más lento” ¡Y Aldo, que estaba al lado mío, entendió “Adentro” y se largó a cantar la primera estrofa antes de tiempo! Al final se encarriló en la melodía y todos lo seguimos.



-Contame algo más de Cabeza.

-Nos dio un sonido que no teníamos, un sello característico en la armonía. Uno escucha esa guitarra y antes de que empiece la zamba ya sabe que son Los Chalcha. Apenas se incorporó comenzamos a grabar sus temas.

Una vez en España, en un programa de televisión, la animadora nos dijo que iba a hablar con cada uno de nosotros y Ernesto le dijo “mirá que yo no hablo”. Ella creyó que era un chiste y cuando estábamos grabando le hizo una pregunta. ¡Cabecita no abrió la boca y hubo que parar la grabación! Era un muchacho muy tímido, muy callado. Pero nos reíamos mucho con él.

Ernesto Cabeza murió en 1980, víctima de un cáncer de esófago. No fue la única situación dramática que vivió el conjunto.

Saravia ha repartido entre sus hijos la ropa, las botas y los ponchos:

-Ellos tienen todo, aquí en Buenos Aires y en Salta. También las guitarras. ¡Por suerte aquí me queda una, para las fotos!

-¿Seguís yendo a Salta?

¡Sí, no menos de dos veces por año! En enero y febrero, seguro. Allí los veranos son más frescos. Y también en septiembre, para la fiesta patronal del Señor del Milagro.