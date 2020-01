Buscan impulsar la feria Virgen dela Candelaria

Debido al gran movimiento económico que se genera alrededor de las ferias de General Güemes y de El Bordo, a principios del año anterior, un grupo de feriantes tomaron la decisión de crear una feria similar en Campo Santo, cuando lograron poner en condiciones la calle Las Higuerillas en barrio Joaquín Rueda, más de 300 puestos se ubicaron a lo largo de toda la arteria.

A pesar de la gran oferta que se generó desde los primeros días de apertura, la comunidad no asistió en la cantidad esperada, es decir que las ventas fueron muy inferiores a las expectativas generadas. Esta situación se mantuvo a lo largo del año, por lo que muchos feriantes dejaron de asistir hasta quedar en el lugar solo 25 carpas de las 300 originales.

“No sabemos por qué no existe una convocatoria similar a las de los otros municipios. Tal vez sea porque se lleva a cabo un día laborable como lo es el viernes. Quizás sea la zona donde fue instalada o quizás hay menos interés en la comunidad camposanteña a este comercio”, explicó el coordinador de la feria Rubén Cardozo.

Con la intención de darle un nuevo impulso, se convocó a una reunión entre los feriantes y la intendenta Josefina Pastrana, para analizar nuevas propuestas que pudieran darle ese impulso.

“Yo creo que es una buena forma de poder llevar unos pesos a los hogares, por lo tanto voy a apoyar la continuidad de la feria. Mantuvimos una reunión con los feriantes, quienes quieren conformar una comisión y ver qué se puede modificar para lograr que la feria funcione. Seguramente nos volveremos a juntar para analizar las propuesta que me puedan acercar”, manifestó Pastrana.

Su actual ubicación podría ser una de las razones por la que no asiste demasiada gente a la feria. “Es posible que el hecho de estar muy alejada del centro y de la ruta provincial sea un inconveniente. Estamos estudiando otras alternativas por ejemplo ubicarla en barrio Libertad, pero todo se va a decidir en una nueva reunión.

La feria sigue todos los viernes en el mismo lugar, nunca dejó de funcionar, pero últimamente la cantidad de feriantes no supera los 25, queremos que este año esa cantidad sea muy superior, pero para lograrlo debemos hacer las correcciones necesarias”, declaró Cardozo.