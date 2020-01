Indicadores laborales

Puede resultar de interés conocer los indicadores principales de la actividad laboral, máxime al inicio del año (y también de una década). Por ello, en esta nota, hemos recopilado los principales datos de aplicación práctica para las actividades más importantes.

El año comenzó con una grata novedad para los empresarios salteños: el gobernador, Gustavo Sáenz, cumpliendo una promesa electoral (y un compromiso del Pacto Fiscal), impulsó la derogación del extraño impuesto aplicado sobre las remuneraciones con destino a las Cooperadoras Asistenciales. Mediante el mismo las empresas locales contribuían con un 2% de la nómina salarial, aportando unos cuatrocientos millones de pesos anuales para ser distribuidos entre los distintos municipios, con fines asistenciales. Todo impuesto que grave el trabajo, directa o indirectamente, debe considerarse regresivo. Termina perjudicando a los mismos beneficiarios, al ahuyentar los emprendimientos generadores de puestos de trabajo. Es interesante saber que en el país solo hay poco más de 12 millones de trabajadores (último dato octubre 2019) de los cuales alrededor de 9.749.000 son asalariados, lo que representa el 80% del empleo total y los no asalariados fueron 2.377.000 trabajadores, el 20% del total. Los asalariados del sector privado fueron 6.034.000 (49,8% del total de los trabajadores registrados), los del sector público 3.216.000 (26,5% del total de trabajadores registrados) y, el personal de casas particulares 499,3 mil (4,1% del total). Entre los no asalariados, los monotributistas fueron unos 1.624.000 trabajadores (13,4% del total), los monotributistas sociales 355,4 mil (2,9% del total) y los autónomos 397,6 mil (3,3% del total de trabajadores registrados). En Salta los trabajadores registrados suman 118.000, que son menos que los no registrados ya que somos la única provincia del país que superó el 50% de trabajo no registrado.

Salario mínimo

En septiembre de 2019, el sueldo mínimo se fijó en 16.875 pesos para los mensualizados; para los jornalizados se sitúa en $70,62 la hora. Hasta 2016 el Salario Mínimo, Vital y Móvil de Argentina había sido el más alto de la región. En 2018 el SMVM vigente era equivalente a 509,3 dólares; hoy sería de 268 (dólar oficial) o 205 (dólar turista). Hoy estamos debajo de Bolivia (307), Chile (389), Guatemala (389), Paraguay (336), Uruguay (436). Pero, felizmente lejos de Haití, Cuba y Venezuela (­66, 15 y 4 dólares, respectivamente!).

La prestación del seguro de desempleo está en un valor ridículo: entre $3.634,41 a un máximo de $6.280,82 (todos los gobiernos tienen un muy importante ingreso con el superávit logrado a costa de los desempleados)

Salarios de comercio

El salario de comercio para enero viene bastante complicado. Un empleado "Administrativo A", tendrá un básico de $34.148,72. Si tiene una antigedad de diez años habrá que sumarle $3.414,87, por Asistencia y Puntualidad: $3.130,30 y por Aumento solidario Decreto 14/2020: $3.000. A todo ello se le suma la última cuota de $1.000 de la asignación no remunerativa del decreto 665/19. En total el empleador abonará $44.895, y al trabajador le llegarán netos (deducidos sus aportes) la suma de $36.278.

El personal para tareas generales de casas particulares (5§ categoría); viene con los salarios congelados desde agosto de 2019 y en estos días se espera se establezca una nueva remuneración. Actualmente corresponde: $16.515,00 mensuales para el personal con retiro y $18.364,00 para quien vive en la casa. El personal doméstico encabeza los datos de trabajo no registrado (81%) ­es una vergenza! En el ejemplo que vimos de comercio los aportes y contribuciones superan holgadamente los $20.000; mientras ­regularizar una trabajadora doméstica cuesta un mínimo de $310 y un máximo de $1.612!, dándole derecho a jubilación, obra social y ART.

Hasta julio 2020 los peones generales tienen un salario de $23.490, pero en estos días también se aguarda la adecuación del aumento solida rio de $4.000 que el Gobierno Nacional decretó para priva dos y estatales, que no incluyo a los trabajadores rurales.