Brian Toledo volvió a entrenar y sueña con Tokio

El bonaerense Braian Toledo, uno de los mejores lanzadores de jabalina del mundo, volvió a entrenarse esta semana tras su operación de tobillo de junio de 2019 y apunta a clasificarse para los Juegos Olímpicos y llegar a una final en Tokio 2020.

“Estoy pensando en los Juegos Olímpicos, claro, sigue siendo mi gran sueño, pero no pierdo de vista cada paso que doy y soy feliz cada día, con mi familia, mi novia, mis amigos y con la gente que ayudo”, contó Toledo, quien aún no se clasificó a Tokio pero tiene varias opciones (marca mínima, ranking mundial o sumatoria de puntos).

El atleta, de 26 años, volvió esta semana a las prácticas después de setenta y cinco días con muletas. Le queda poco para empezar a tocar la jabalina. “Empecé al treinta por ciento en el gimnasio y cada semana aumentaré un 5 por ciento”, explicó.

“La lesión fue un balde de agua fría porque venía teniendo un gran año, quizás el mejor, y por delante tenía los Panamericanos y el Mundial. Pero por algo pasan las cosas, te enseñan. Y busqué canalizarlo para transformarlo en algo positivo: pasé mucho más tiempo con mi familia”, agregó Toledo.

El deportista de Marcos Paz quiere repetir la final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2014, incluso se ilusiona con una medalla, pero sabe que primero debe recuperarse bien de una lesión difícil y clasificarse a la cita olímpica.

Para Tokio hay varias formas de clasificar, ya no es como antes que sólo se llegaba haciendo la marca establecida por la Federación Internacional (85m). Ahora también se puede entrar por ranking mundial y suma de puntos en torneos (entre los 35 mejores).