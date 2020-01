Siguen las protestas por el personal cesanteado

Las manifestaciones expresadas con el sonido de redoblantes, pitos, sirenas de mano y una empleada cesanteada encadenada cobraron fuerza el pasado jueves. El día viernes hubo un pequeño enfrentamiento con personal policial, que habían intentado evitar el ingreso de los manifestantes al municipio.

“El pasado viernes los compañeros se acercaron para continuar con su protesta, se encontraron con personal policial que intentaron impedir el ingreso de los compañeros y se originó un pequeño tumulto pero igual pudieron ingresaron. Hubo contacto físico con algunas lesiones, haremos las denuncias correspondientes porque se trata de un espacio público, si no está señalizado con alguna cartelería que indique que es solo para personal autorizado, entonces se puede ingresar y permanecer”, informó Gerónimo López, secretario general de UPCN. Con respecto a las negociaciones, López afirmó que no hubo avances: “Solo logramos un contacto con el secretario de Gobierno, Marcelo Lazarte, y me dijo que recién están terminando de revisar los antecedentes de los cesanteados, que en total son 40 y 14 de planta”.

Sobre este conflicto el secretario de ATE, José Arce, expresó: “Ellos ya tienen todos los plazos vencidos. Dijeron que hasta el 16 iban a revisar los legajos del personal contratado que quedó cesante. Lo harían por medio de una comisión evaluadora, que en esa fecha darían a conocer los resultados, pero esa fecha se venció y no hay nada. Muchos empleados contratados esperaron con la esperanza de regresar a su lugar de trabajo, pero como la incertidumbre continúa dieron inicio con las manifestaciones. Como gremio consideramos que hay una persecución política a empleados de la anterior gestión, debido a que están ingresando nuevos trabajadores, es decir que problema de plata no es”.

Sobre estos hechos el intendente Sergio Salvatierra declaró: “Venimos trabajando para resolver esta situación, que es una herencia dejada por la gestión anterior. La comisión de revisión que se ha creado para evaluar cada contrato del personal afectado se encuentra finalizando con esa tarea. De los resultados que ellos den a conocer se determinará quienes van a continuar en sus funciones y quienes van a quedar sin trabajo. Son más de 800 empleados que tenemos en el municipio, el 80% del presupuesto es para pagar sueldo lo que hace insostenible el manejo de fondos. En diciembre pagamos $19 millones en sueldo, algo que no podremos mantener.