Empresa denunciada por estafar con una prefabricada, da su versión

Facundo Socco, responsable de la firma encargada del plan llamado "Vivir Mejor" que fue denunciada la semana pasada por no construir una cabaña a un vecino de Chicoana, salió al cruce de estas acusaciones afirmando que el acuerdo firmado con el cliente era para una vivienda de madera para carentes y no para un proyecto turístico.

Mencionó el haber entregado 30 viviendas de este tipo, y otros 50 beneficiarios están en carpeta en distintos puntos de la provincia. Socco, quien se atribuye haber construido tres edificios en Salta capital, argumentó "sentirle manchado en su buen nombre por una acusación sin sustento".

El sábado 18 de enero El Tribuno publicó sobre las penurias de Álvaro Plaza, un joven emprendedor turístico de Chicoana, quien catalogó de haber sido "estafado por esta empresa, a pesar de haberles entregado en mayo del año pasado un anticipo de 5 mil pesos, como parte del acuerdo, y que pasados los meses, hasta la fecha nunca lo llamaron para decirles cuándo le construirían su cabaña prefabricada".

"Esta persona (Plaza) vino a inscribirse en un plan llamado clásico para personas carentes de recursos; con el tiempo admitió que era para usos comercial, fue ahí que le advertimos que debía solicitar otro plan porque la cabaña pretendida no era para tal fin".

Socco sostiene a El Tribuno ser parte de una empresa que comercializa propiedades y desarrolla viviendas. Que la división construcciones se encarga de este tipo de viviendas con fines prácticamente solidarios.

"El cliente que salió a decir barbaridades de nuestra empresa se le comunicó que en tres meses, luego de firmado el acuerdo, tenía que realizar otro tipo de trámites para adquirir la cabaña del tipo comercial, pero nunca vino y con el plan de carentes pretende una construcción que tiene un costo superior".

La empresa dice que una vez concretado el acuerdo para las viviendas del tipo "clásica", en 45 días posteriores se construye en el predio solicitado. Pero en el caso de Plaza, como nunca presentó los papeles solicitados, la orden de fábrica nunca se efectúo.

"Nosotros le explicamos que le podíamos devolver el importe de los 5 mil pesos entregados con el acuerdo, pero este señor quería que se lo depositemos en una cuenta particular, cosa que no hacemos para no tener problemas con los reintegros, lo hacemos de forma personal, para que sea transparente la operación". La empresa espera la presencia del cliente que denunció la estafa con las cabañas para ver "cómo lo solucio namos".

Algo similar pasó en Orán

Desde mayo del año pasado espera por su cabaña. Álvaro Plaza es de Chicoana y cuenta que entregó el anticipo de 5 mil pesos solicitado por el emprendimiento y que pasados 20 días le construirían la cabaña de madera. “Firmé los compromisos con esta gente pero ellos jamás me cumplieron”. Plaza tiene un proyecto turístico con cabalgatas y caminatas en torno a su finca, ubicada al oeste de la localidad de Chicoana. Precisamente esta cabaña iba a ser parte del complejo natural que ofrece a los visitantes. A partir de esta publicación salieron a la luz otros hechos análogos en la ciudad de Orán.

Según Radio A Orán, Socco Inmobiliaria o Socco Groups ofrecía casas prefabricadas y por lo menos 27 vecinos se habrían visto estafados por esta firma tras haber entregado dinero. Empleados de la oficina de San Martin 120, local 3, de Orán, quedaron sin trabajo y sin sueldos.