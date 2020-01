Bocha Rodríguez: “Tenemos la obligación de arrancar ganando”

Central Norte retoma su participación en el torneo Federal A. El cuervo vuelve a competir por los puntos y esta noche en el primer compromiso del año recibe a Juventud Unida de Gualeguaychú, desde las 20, en el estadio Padre Martearena.

Luego de casi dos meses -el último partido jugó de local contra Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y empato 1 a 1, el 28 de noviembre pasado- el equipo azabache se presenta ante su público con la imperiosa necesidad de volver a sumar de a tres frente a los entrerrianos, en la reanudación por la segunda ronda de la zona A.

El defensor “Bocha” Federico Rodríguez, uno de los referentes del grupo que conduce el DT Ezequiel Medrán, mostró un convencimiento a pleno para conseguir un buen resultado. “Hicimos una muy buena pretemporada. Los dos partidos que jugamos por la Copa Argentina sirvieron para agarrar ritmo de partido. Creo que llegamos de la mejor manera. Por eso digo que los partidos que jugamos con Güemes de Santiago del Estero fueron muy intensos, exigente, por lo tanto el domingo (hoy) vamos a llegar bien. Este es el primer partido de local frente a Juventud Unida de Gualeguaychú y es para lo que nos preparamos un cien por ciento y con la idea de comenzar el año ganando”, declaró el marcador central.

El Bocha se refirió de la eliminación de la Copa Argentina. “Por ahí con la bronca de no haber podido pasar de fase en la Copa que era lo que queríamos. En el primer partido nos costó un poco, el segundo mejoramos en el juego e hicimos un buen partido allá en Santiago y en donde por momentos lo superamos al rival. Una lástima que no lo pudimos ganar porque tuvimos chances de goles que, lamentablemente, no lo pudimos concretar y ojalá que esos goles que no entraron el martes puedan entrar el domingo. Tenemos la obligación de arrancar ganando para sumar en la tabla, porque el primer objetivo es tratar de salvarnos del descenso y segundo, dar pelea y meternos dentro de los seis equipos que van a clasificar a la siguiente instancia”, señaló Rodríguez.

Central Norte ya enfrentó a Juventud Unida, en el inicio del campeonato. Y la consulta a Rodríguez fue de si es un rival accesible. “Por lo que nosotros jugamos el primer partido allá, es un equipo con muchos chicos, pero que ya tienen varios torneos Federal encima. Un rival duro y a medida que fueron pasando los partidos ellos se fueron asentando. En este torneo equipos accesibles no hay y es lo que quedó demostrado durante la primera parte. Acá cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que nosotros sabemos que de local nos tenemos que hacer fuerte, de volver al triunfo y frente a cualquier rival tenemos que salir a ganarle. Claro que tomando los recaudos porque ellos también tienen desde mitad de cancha para adelante hombres que juegan bien”, expresó el Bocha Rodríguez

Con respecto a los cambios en defensa, el análisis fue el siguiente: “Tanto con el Pato Krupoviesa y Pablo Figueroa venimos jugando desde el Regional juntos y nos veníamos entendiendo bastante bien. No van a poder estar por problemas físicos. Son jugadores importantes. Está Padilla que le tocó los dos partidos por la Copa Argentina y respondió bastante bien, falto jugar más partidos juntos para ir conociéndonos. También Camisay lo hizo de la mejor manera; al que le toque estar hay que apoyarlo para que rinda al máximo”.

Equipos

C . NORTE JUV. UNIDA

M. Pegini C. Horst

M. Camisay N. Trejo

F. Rodríguez F. Vega

M. Padilla J. Sánchez

G. Cosaro I. Abraham

F. Pergiacomi L. Larrea

N. Isa G. Rodríguez

E. Rivas J. Alfaro

M. Barraza I. Schell Grané

G. Ríos F. Lonardi

F. Reyes K. Caraballo

DT: E. Medrán DT: M. Fullana

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Francisco Acosta

Hora de inicio: 20