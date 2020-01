EE UU quita los aranceles a la exportación de acero y aluminio para Argentina

Felipe solá anunció que no regirá el arancel del 25 % que había planteado el gobierno de Trump en diciembre pasado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, Felipe Solá, adelantó hoy que "Estados Unidos dejó sin efecto los aranceles a las exportaciones de aluminio y acero de Argentina".

Luego de que Alberto Fernández se convierta en presidente, el gobierno norteamericano adelantó que habría sanciones comerciales para la exportación de productos argentinos derivados del acero y el aluminio, una medida que provocó un gran descontento en la empresa Techint.

Tras una defensa realizada por la Cancillería argentina, finalmente el país no fue incluido en la lista de los que sufrirán un 25 por ciento de aumentos en los impuestos al comercio exterior de ese tipo de productos.

"Acabamos de haber sido dejados de lado, en el buen sentido, por una comunicación interna de la presidencia de los Estados Unidos con relación a este tema. Salió la lista de los países sancionados y no está la Argentina", contó Solá en declaraciones formuladas a Radio 10.

El canciller destacó la decisión estadounidense de dar marcha atrás con la medida, sobre todo pensando en la exportación de acero y aluminio hacia el país norteamericano.

"Es una excelente noticia para la Argentina que sigan las cosas como están y no se la sancione con el 25% de arancel de ingreso a Estados unidos en acero y aluminio", precisó el funcionario argentino.

Solá atribuyó que la medida pudo ser rechazada por la posición del gobierno argentino: "Hay un mérito de esa Embajada y de los que trabajaron junto al Secretario de Comercio Exterior, por haber defendido con solidez al país".

"Hicimos una defensa muy sólida de nuestra posición", resaltó Solá.