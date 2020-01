VIDEO Polino destrozó a Listorti: “Tanto jugo loco lo volvió más estúpido de lo que es”

Se sabe que Marcelo Polino y José María Listorti nunca tuvieron mucha afinidad entre ellos y muchos menos feeling. De hecho, en su momento eran recurrentes los dardos cruzados entre el conductor de Hay que ver y uno de los jurados del Bailando.

Sin embargo, esta vez la situación se tornó más tensa a partir de un comentario que el conductor hizo mientras repasaban los números de la temporada en Mar del Plata. “¿Estará (Antonio) Gasalla? ¿Habrá entrado en el top five?”, se preguntó Josema antes de que empezaran a repasar las principales taquillas.

“Mirá si Gasalla lidera la taquilla...”, agregó. “Igual, me contaron un rumor que no pienso decir. Aparentemente, parece ser que en febrero pegan la vuelta, cosa que nos pone muy tristes. Fuera de joda, por todos, por los técnicos, por los productores, por Gasalla también”, expresó.

“¿Pero por qué? ¿Por un tema de público o por un tema de relaciones intrahumanas?”, se preguntó Denise Dumas, su compañera en la conducción del ciclo. “Y no, parece que por una cuestión de recaudación”, sentenció Listorti.

Como era previsibile, el comentario no le cayó para nada bien al conductor de Polino Auténtico, quien aprovechó su ciclo de Radio Mitre para disparar contra Listorti. “Desde el 26 de diciembre me paso desmintiendo cosas de nuestra obra. En un momento ya como que me lo tomo a chiste porque sino tengo que comprarme una 38?”, arrancó.

“Más me dolió lo que pasó con el programa de Listorti, Hay que ver, porque es la empresa en la que yo trabajo. Porque más allá de dónde salga el rumor, si yo trabajo para una productora donde he hecho lo que me pidieron, y vos estás ahí con un rumor, lo mínimo que podés hacer es agarrar el teléfono y decir: Che Poli ... Es más, diez minutos antes yo había estado hablando con Caro Molinari -panelista del programa de Listorti-. Ella me dice: Tenemos que comer, y yo le digo cuando termine la temporada, en marzo. Es más, le dije: ¿Por qué no te venís vos un fin de semana?’ Ese fue el diálogo que tuve. Entonces, ¿está pasando eso y te callás la boca?”, se preguntó, visiblemente ofuscado.

“Yo veía el rating online y estaban en 0.9. Yo me preocuparía por el programa que estoy haciendo yo, si estoy marcando 0.9, antes que lo que está pasando con una obra de teatro. O sea, Listorti nunca aprendió nada, hace 15 años que intenta hacer periodismo de espectáculos y lo único que hizo en su vida fue el ohhh y hacer chistes misóginos y maltratar a la mujer en toda su carrera. Porque no aprendió nunca nada”, sentenció. “Tanto jugo loco lo volvió más estúpido de lo que es”.

“Yo no estoy enojado. Yo ubico, ubico a una figura o a un Listorti, a un cuatro de copas. A todo el mundo le contesto”, resaltó.

Y concluyó: “Aparte, Listorti es un cagón. Dice: Pero ya lo dijeron antes en otro lugar. No flaco, lo haya dicho quien lo haya dicho vos tenés una responsabilidad. Pero bueno, si no aprendió a hacer periodismo de espectáculos en 15 años no va a aprender en una tarde, obvio. Periodismo hace porque dice: Tengo una información que me acaba de llegar, jojojo, haciéndose el periodista, un pelotudo. Tanto jugo loco lo dejó más estúpido de lo que es”.