El tandilense fue intervenido en su rodilla derecha, en Miami, y todo salió bien, pero no hay precisiones sobre cuándo volvería a jugar en el circuito ATP.

Del Potro fue operado pero no se sabe cuándo volverá a jugar

Juan Martín Del Potro fue operado con éxito en la rodilla derecha por el doctor Lee Kaplan, en la ciudad estadounidense de Miami, y ahora inicia un nuevo proceso de recuperación con el que pretende volver sin dolores a su vida normal y a la práctica del tenis.

"Estimadas y estimados, les comento que finalizó la cirugía a Delpo en Miami. Más adelante, el informe oficial del médico Lee Kaplan", comunicó el equipo de prensa del tenista argentino, de 31 años. "Ahora sí, con el alta médica rumbo a descansar a casa. Una vez más GRACIAS por todo el amor y apoyo que me dan en estos momentos difíciles. Un abrazo grande para todos!", escribió el propio Del Potro a través de sus redes sociales.

Del Potro sufrió una doble fractura de rótula en la rodilla derecha y luego de varias operaciones, aún los dolores persisten y su regreso al circuito todavía es una incógnita.

"Después de la operación que le realizó en junio el Dr. Ángel Ruiz Cotorro en Barcelona, la recuperación fue progresiva, aunque persistía un dolor que le impedía a Delpo correr y saltar, y le molestaba para actividades usuales como subir escaleras. Él se mantuvo activo, recuperando musculatura y fuerza en la pierna, con esperanzas de regresar prontamente al circuito. Además de la rehabilitación, se entrenó en el gimnasio y en la cancha de tenis, con movilidad reducida", había explicado el equipo de prensa el domingo, al comunicar la noticia.

Del Potro no juega desde junio, cuando se retiró del torneo de Queen´s, donde debía presentarse al partido de octavos de final del ATP 500 contra el español Feliciano López, pero los dolores en la rodilla derecha se lo impidieron.

Ésa fue la segunda vez que Del Potro se fracturó la rótula, la primera fue en octubre de 2018, en el choque contra Borna Coric, en Shanghai.

La idea original del equipo de trabajo del ex número 3 del mundo era volver en los torneos de Viena o Estocolmo, en octubre pasado, y tampoco pudo hacerlo para disputar la exhibición contra Roger Federer en Buenos Aires.