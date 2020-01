Boca ya descartó a Paolo Guerrero y buscará retener a Mac Allister

El presidente de Boca Jorge Amor Ameal abrió la posibilidad de retener al mediocampista Alexis Mac Allister después de junio y descartó la contratación del delantero peruano Paolo Guerrero.

A cuatro días del cierre del mercado de pases, el mandatario xeneize se refirió a las últimas novedades y adelantó que Mac Allister podría continuar en el club después de junio cuando termine el préstamo de Brighton de Inglaterra.

"En estos momentos tenemos gente reunida con el enviado de Brighton y existe la posibilidad de que Alexis se quede después de junio", informó Ameal en TyC Sports.

Mac Allister, quien actualmente está afectado al seleccionado argentino sub 23, está a préstamo en Boca hasta junio sin opción de compra pero Ameal confía en poder retenerlo.

"Tevez se va ir adaptando. No es el salvador de Boca como se dijo en el último tiempo, es un jugador más del plantel y también es Carlos Tevez" (Jorge Ameal, presidente de Boca.

Por otro lado, el presidente de Boca descartó definitivamente la contratación del peruano Paolo Guerrero, de Internacional de Porto Alegre. "El tema de Guerrero está terminado. Lo instaló la anterior dirigencia, nosotros no", afirmó Ameal, quien al mismo tiempo comentó la situación del otro peruano, el defensor Carlos Zambrano.

"Estamos esperando que quedé en libertad de acción. Desde Ucrania no nos contestaron", detalló Ameal en relación a la comunicación con Dinamo de Kiev, club dueño del pase de Zambrano.

Por otro lado, Ameal reiteró su intención de regresar la conducción del fútbol a la AFA y disolver la Superliga. "Yo prefiero la AFA que está en Viamonte, no en Puerto Madero. No queremos el doble comando", aseguró el dirigente, de 71 años.